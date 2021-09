Řidič vyjel s dodávkou u mostu z dálnice, zábradlí jí odpáralo nástavbu

„Dodávka vyjela mimo dálnici a havarovala pod most. Hasiči ji stabilizovali a zraněného řidiče vyprostili pomocí hydraulických nástrojů, kdy využili rozpínáky, nůžky i střihače pedálů. Poté muže předali do péče záchranné služby a asistovali při jeho transportu do vrtulníku,“ shrnula mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Nehoda se stala poblíž obce Stříbrnice v místě, kde podle dostupných informací nemá dálnice na vnější straně svodidla, respektive jejich krátký kus je namontován jen těsně před mostem.

Dodávka převážela náklad autobaterií, které se po nehodě vysypaly a rozbily, takže z nich vytekla kyselina.

„Zasažena byla plocha zhruba padesáti metrů. Na místě máme chemický speciál, kterým budeme únik řešit,“ nastínila Balážová.

Hasiči poničené autobaterie sbírají a ukládají mimo dálnici, přivolán už byl zástupce příslušného úřadu pro životní prostředí.