Nehoda se stala v mírné levotočivé zatáčce na silnici spojující přerovské místní části Čekyně a Žeravice. „Řidič nezvládl řízení a sjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde přední částí autobusu narazil do vzrostlého stromu,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
V době nehody jela v autobuse pouze jedna cestující, která vyvázla bez zranění. Řidiče záchranáři z preventivních důvodů převezli na vyšetření do přerovské nemocnice, kde lékaři potvrdili, že ani on nebyl zraněn.
Větším problémem pro něj byl výsledek dechových zkoušek, které absolvoval ještě před transportem do nemocnice – přístroj mu naměřil 2,84 a 2,82 promile alkoholu.
„S výsledky řidič nesouhlasil. Uvedl, že žádné alkoholické nápoje nepožil a požadoval lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz,“ nastínila Zajícová.
Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 205 tisíc korun. Policisté zatím vše vyšetřují jako možný trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí viníkovi pokuta, zákaz řízení a případně také až tři roky vězení. Nyní hledají možné další svědky.
„Obracíme se na cestující, kteří tímto autobusem – spoj č. 102 z Přerova do Vinar – jeli na trase z přerovského autobusového nádraží dne 31. března v čase od 16:27 hodin (odjezd autobusu z nádraží) do 17:00, kdy došlo k nehodě, aby nás kontaktovali na lince 158,“ uvedla ve čtvrtek po poledni Zajícová.
„Účelem této výzvy je zjištění počtu cestujících, kteří se v inkriminovanou dobu v autobuse nacházeli. Tyto informace jsou podstatné pro řádné objasnění nehody,“ dodala.
Město se s firmou dohodlo na navýšení kontrol
K nehodě autobusu patřícího do přerovské městské hromadné dopravy už se vyjádřil dopravce i město. Podle informací na jeho webu bude řidič propuštěn pro hrubé porušení pracovních povinností.
„Nehody je nám velmi líto. Je bohužel selháním konkrétního zaměstnance, na vyšetřování spolupracujeme s policií,“ uvedl manažer provozní oblasti ARRIVA autobusy Jan Janů.
„Považuji za naprosto nepřípustné a trestuhodné, aby jakýkoliv řidič, natož profesionál, usedl za volant vozidla pod vlivem alkoholu. Samozřejmě jsme velmi rádi, že se nikomu nic nestalo, ale takové hazardování se životy našich občanů nebudeme tolerovat. Od společnosti Arriva požadujeme okamžité vysvětlení a záruky, že se podobná situace nebude opakovat,“ sdělil primátor Petr Vrána (ANO).
V reakci na incident radnice nařídila dopravci zavést mimořádné kontroly řidičů a společnost se podle zástupců města zavázala k okamžitému a výraznému navýšení četnosti namátkových dechových zkoušek jak před nástupem do služby, tak i v jejím průběhu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost cestujících.
„Současně apelujeme na cestující – v případě, že se některý z řidičů bude chovat neobvykle nebo se bude zdát pod vlivem alkoholu, kontaktujte Policii České republiky na lince 158,“ vyzvala dále radnice.
13. listopadu 2025