Chybí důkaz, zprostil soud muže obžaloby z vraždy a rozpuštění těla v louhu

„Nebyl opatřen žádný relevantní, ani přímý ani nepřímý důkaz, který by umožnil závěr, že to byl právě a jedině obžalovaný, který zavraždil poškozeného,“ uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Podle vrchního soudu chybějí především jakékoliv biologické stopy, které by umožňovaly zrekonstruovat skutkový děj. Podle soudce velmi pravděpodobně poškozený dnes již nežije.

„Nebylo však shromážděno dostatek důkazů o tom, že by jej Novák zavraždil,“ doplnil soudce Kaderka.

Vrchní soud tak potvrdil již předchozí rozsudek krajského soudu v Olomouci. Ten v půlce června konstatoval, že celý případ je velmi složitý, mimo jiné i kvůli bohatým trestním rejstříkům jednotlivých aktérů.

„Konečně skončila noční můra nyní již zproštěného obžalovaného. A poté, co si vytrpěl trestní stíhání ve vazební podobě, tak je zapotřebí na celou situaci spíše zapomenout nebo promyslet co dál,“ řekl novinářům u vrchního soudu Novákův obhájce Petr Vavřík.

Muže Novák připoutal k topení v baru

Celý případ se točí kolem jednoho zmizelého muže. Ten byl naposled viděn v roce 2008 v jednom z přerovských barů, kde byl připoután k topení. Od té doby je nezvěstný. Do baru jej přivezl právě Novák a za toto omezování osobní svobody byl v minulosti pravomocně odsouzen.

Podle obžaloby však Novák jen u připoutání muže k topení neskončil, následně jej zavraždil a rozpustil v louhu. Ve prospěch této verze podle obžaloby svědčilo i to, že byl Novák v roce 2008 přijat do nemocnice s poleptanou nohou.

Novák však tvrdil, že se potřísnil při čistění zaneseného odpadu na toaletě v baru, kde pracoval jako provozní. Událost navíc neseděla časově. O zmizelém muži Novák tvrdil, že jej z baru odvezl do Ostravy.

Důležité svědectví od agenta nepomohlo

Důležitou roli v rámci obžaloby hrálo nasazení policejního agenta. Ten Nováka kontaktoval a předstíral, že mu kdysi zmizelý muž dělal takzvaného bílého koně a na jeho jméno teď leží v bance 13 milionů korun. Proto ho prý potřebuje najít, nebo naopak mít záruku, že už se neobjeví a bude ho například možné prohlásit za mrtvého.

Za to Novákovi sliboval podíl 1,3 milionu a ten podle spisu nakonec po naléhání prohlásil: „Už nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“

U soudu se Novák hájil, že si mužovu likvidaci jen vymyslel, aby se dostal k penězům.

„Měl jsem přítelkyni, chtěl začít rodinný život a v jedné firmě mi nabízeli podíl, když dodám peníze. Současně jsem měl ale také dluhy. Ten člověk chtěl zprvu jen občanský průkaz dotyčného. Pořád otravoval a cpal mi peníze, nakonec jsem teda vzal zálohu a chtěl se z toho nějak vymluvit nebo sehnat tu občanku. Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl peníze na nový život,“ tvrdil.