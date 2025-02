Žáby zachrání před přejetím při migrování studenti, přes silnici je přenesou

„V místě migrace žab budeme instalovat mobilní zábrany, jež těmto živočichům zabrání opustit pole. Jejich sběr bude zajištěn proškolenými studenty Střední zemědělské školy, kteří je pak přenesou přes cestu,“ nastínil Petr Školoud z odboru majetku přerovského magistrátu.

„Transfer žab bude probíhat s ohledem na jejich migraci, jež je ovlivněna klimatickými podmínkami, zhruba od poloviny února do konce května,“ dodal.

Zmíněné „žabí hlídky“ budou tvořit v rámci praxe žáci z oboru agropodnikání – ochrana životního prostředí. U silnice mohou narazit například na ropuchu zelenou, rosničku zelenou, skokana štíhlého, zeleného i skřehotavého či kuňku obecnou.

Aby bylo možné obojživelníky u silnice v Bezručově ulici odchytávat a přenášet, bylo nutné získat povolení od Olomouckého kraje.

„Transfer umožňuje výjimka o nakládání se zvláště chráněnými druhy živočichů, která je v platnosti až do roku 2030. Do té doby budeme dělat všechno pro to, aby žabí námluvy nebyly ohroženy a mohlo dojít k jejich páření,“ konstatoval náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS).

Jen loni auta přejela zhruba stovku žab

Po skončení migračního období budou mobilní zábrany demontovány a uschovány pro opakované použití v dalších letech.

„Na místě bude zajištěn i odborný biologický dozor osobou s odpovídající kvalifikací,“ podotkl vedoucí odboru majetku města Alexandr Salaba.

Podle předběžných průzkumů mohou studenti zachránit řádově i stovky žab. „Vycházíme v odhadech z toho, že například v roce 2024 bylo na vozovce nalezeno okolo stovky uhynulých jedinců. V místě sice byla dopravní značka, která řidiče upozorňovala na výskyt žab, ale opatření úplně neplnilo svůj účel,“ sdělil Školoud.

Město dříve uvažovalo, že by pro bezpečnou migraci žab byl vytvořen podchod, ale jeho stavba se všemi nutnými náležitostmi by stála nemalé peníze.

„Mobilní hrazení v kombinaci s pomocí studentů je dostačující. Předpokládané náklady na tuto akci činí asi 150 tisíc korun a hodláme využít možnost získání dotace v rámci Národního plánu obnovy,“ uzavřel Salaba.