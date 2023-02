Přerov a Zábřeh přišly o spotřebitelské poradny, na jejich provoz chybí peníze

Kam se obrátit s žádostí o pomoc Ve spotřebitelských poradnách lze řešit záležitosti ve věcech všech spotřebitelských smluv, ať už se jedná o smlouvy kupní, o dílo, s mobilními operátory či poskytovateli internetu, dodavateli energií nebo třeba cestovními kancelářemi. Osobní poradna SOS – Asociace v Prostějově

Adresa: Městská knihovna Prostějov, Skálovo náměstí 6

Otevírací doba: každý sudý čtvrtek od 15 do 17 hodin

Poradenská linka: 542 210 549, 542 210 778

E-mailové poradenství: poradna@asociace-sos.cz

Poradna Olomouc

Adresa: Pavelčákova 21 v prostorách klubu seniorů poblíž okresního soudu

Telefon: 608 722 582

Otevírací doba: každý první a třetí pátek v měsíci od 8.30 do 12.30 hodin

Poradna Hranice

Adresa: Pernštejnské náměstí 1 v prostorách městského úřadu na zámku – přípravny obřad. místnosti

Telefon: 581 828 560 – 561, 607 398 511

Otevírací doba: každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin

Telefonické poradenství: 608 722 582, pondělí až pátek od 9 do 16 hodin

E-mailové poradenství: poradna@sos-msk.cz

Osobní poradenství poskytuje každý první čtvrtek v měsíci od 12 do 15 hodin na živnostenském úřadě na adrese Smetanova 7 v kanceláři číslo 314.

Osobní poradenství poskytuje každý první čtvrtek v měsíci od 12 do 15 hodin na živnostenském úřadě na adrese Smetanova 7 v kanceláři číslo 314. Studentská právní poradna při právnické fakultě v Olomouci

Otevírá se pro klienty vždy koncem září a koncem února. Objednávat se lze týden před otevřením na telefonu 585 637 616 nebo přes e-mail studentskapravniporadna@upol.cz. Poradna je určena těm, kteří si nemohou dovolit služby advokáta.