Dvanáctý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni vyšetřují nyní kriminalisté z Olomouckého kraje. Obětí je třiapadesátiletý muž, jehož tělo bylo nalezeno v Přerově. Podezřelého už policisté zadrželi. O případu informovali jen den poté, co byla zavražděna žena v Mírově na Šumpersku.
„Policisté v souvislosti s tímto úmrtím zadrželi muže, s nímž nyní provádí úkony trestního řízení. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Podrobnosti k případu sdělíme, jakmile to bude možné,“ informoval v pátek ráno krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

V rozmezí 24 hodin šlo v Olomouckém kraji už o druhou vraždu. Tou první, o níž policie informovala ve čtvrtek, byla násilná smrt ženy žijící v Mírově na Šumpersku v bytovce jen kousek od známé věznice, kde si odpykávají trest mimo jiné i doživotně odsouzení. Také v tomto případě už policie zadržela podezřelého.

Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi

„Jde o šestatřicetiletého partnera zemřelé, s nímž kriminalisté provádějí úkony trestního řízení. Čin prověřují pro podezření z vraždy,“ uvedl ve čtvrtek Hejtman.

Podle sousedů a známých oběti je zadržený muž propuštěným vězněm, který si řadu let odpykával právě v mírovské věznici trest za brutální vraždu, při níž oběti zasadil desítky ran nožem.

