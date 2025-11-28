„Policisté v souvislosti s tímto úmrtím zadrželi muže, s nímž nyní provádí úkony trestního řízení. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Podrobnosti k případu sdělíme, jakmile to bude možné,“ informoval v pátek ráno krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
V rozmezí 24 hodin šlo v Olomouckém kraji už o druhou vraždu. Tou první, o níž policie informovala ve čtvrtek, byla násilná smrt ženy žijící v Mírově na Šumpersku v bytovce jen kousek od známé věznice, kde si odpykávají trest mimo jiné i doživotně odsouzení. Také v tomto případě už policie zadržela podezřelého.
„Jde o šestatřicetiletého partnera zemřelé, s nímž kriminalisté provádějí úkony trestního řízení. Čin prověřují pro podezření z vraždy,“ uvedl ve čtvrtek Hejtman.
Podle sousedů a známých oběti je zadržený muž propuštěným vězněm, který si řadu let odpykával právě v mírovské věznici trest za brutální vraždu, při níž oběti zasadil desítky ran nožem.