V Přerově opět útočila skupinka náctiletých, tentokrát na bezdomovce

Zatím poslední útok se podle informací zveřejněných v pondělí odehrál krátce po páteční půlnoci poblíž přerovského nádraží, kde si hlídkující strážníci všimli skupinky napadající dva lidi sedící na lavičce.

„Nezletilí agresoři ihned po příjezdu hlídky k místu incidentu útoků zanechali a pokusili se zmizet. Strážníci nicméně čtveřici zadrželi a zjistili, že její členové napadli dva sedící bezdomovce údery a kopy,“ popsal zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

Jednomu zraněnému bezdomovci podle něj strážníci přivolali sanitku a zadržené mladíky kvůli podezření z trestného činu předali přivolaným policistům. Ti zatím vše vyšetřují jako možný trestný čin výtržnictví. Za ten hrozí v krajním případě až dvouleté vězení, pro mladistvé ovšem platí maximálně poloviční sazba.

Za poslední dva týdny jde v Přerově už o třetí napadení, při kterém útočili nezletilí. V pátek 16. srpna v podvečer skupina zhruba šesti mladíků oslovila na parkovišti v Kozlovské ulici procházejícího muže s otázkou, zda nemá cigaretu.

Když odpověděl záporně, dočkal se spršky nadávek a následně ho dvojice ve věku 15 a 16 let za přihlížení ostatních zasypala údery pěstí do hlavy. A to s takovou razancí, že napadený upadl na zem, kde do něj pak útočníci ještě kopali.

O tři dny později pak v blízkosti dětského hřiště v ulici Jižní Čtvrť III u domu s popisným číslem 6 dva chlapci ve věku kolem 11 let bezdůvodně napadli zhruba o rok mladšího školáka ranami pěstí do obličeje za přihlížení několika dalších.

U obou incidentů zasahovala jak městská, tak i státní policie. „Některá jména nezletilých z případů z poslední doby nejsou strážníkům neznámá, jelikož figurovala ve více z nich,“ doplnil Komínek.