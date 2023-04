Jsem katastrofický typ, říká přerovská dvojnásobná finalistka Zlatého Ámose

Učit biologii a tělocvik ji baví – a je to znát. Žáci jednačtyřicetileté Petry Urbáškové z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově ji nominovali do letošního ročníku ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele a dostala se až do finále. Už podruhé za svou učitelskou praxi. Svým žákům hlavně věřím, svěřuje se.