Řidič za smrt dvou dívek sražených v Přerově vinu nenese, rozhodla policie

„Policisté provedli řádné prověřování a po jeho ukončení vydali usnesení o odložení věci, protože nedošlo ke spáchání žádného trestného činu,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Proti tomuto závěru podle ní podaly rodiny obou dívek stížnost. Tou se nyní zabývá okresní státní zastupitelství, které si převzalo od policie spis případu.

Tragická nehoda, v rámci jejíhož vyšetřování policisté mimo jiné prováděli na místě i rekonstrukci a frekventovaná silnice při ní byla uzavřena, se u průmyslového areálu odehrála loni 14. září. Čtveřice mladých chodců se rozhodla výpadovku přeběhnout v místě, kde neosvětlenou silnici v mírné, ale táhlé zatáčce z obou stran lemují stromy a keře.

V té době se nacházelo zhruba 300 metrů před cedulí značící začátek Přerova, a byla tam tudíž povolená devadesátikilometrová rychlost, letos však byla cedule posunuta, a nyní lze tak daným úsekem projíždět už jen padesátkou.

Široká silnice má čtyři pruhy, byť dva slouží v rámci křižovatky k odbočování k blízké firemní hale. Právě od ní skupinka mířila k cestičce vedoucí pod železniční tratí do čtvrti Předmostí.

Zatímco dva chlapci to před autem jedoucím směrem do Přerova stihli, dvě dívky, z nichž jedné ještě nebylo ani patnáct let, těsně nedoběhly a vůz je pravou stranou srazil. Utrpěly zranění neslučitelná se životem.

V místě riskantně přebíhá řada místních. „Lidé ho používají, aby si zkrátili cestu z Předmostí směrem do centra. Navzdory tomu, že není přehledné,“ přiblížila už dříve mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město sem proto už dva roky plánuje přidat osvětlení a doprostřed vozovky, která jako silnice první třídy patří státu, chce dát ostrůvek. Ten by chodcům umožnil přejít nadvakrát. Pokaždé by si tak museli hlídat auta přijíždějící jen z jedné strany. Plán se ale zasekl na výkupu potřebných pozemků.