Plán na vytápění Přerova vlastními odpadky zahalil kouř, rozhodnutí nepadlo

Zdánlivě neslučitelné problémy spojil plán na spalování vytříděného a upraveného směsného komunálního odpadu, který obě strany loni v únoru potvrdily podpisem společného memoranda. Jenže velká a jasná vize se alespoň prozatím rozplynula jako kouř nad teplárenskými komíny.

Například ředitel městské společnosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač už dokonce považuje memorandum za uzavřenou záležitost.

„Platilo do konce roku. Bylo v něm řečeno, že pokud do té doby nebude uzavřená dohoda mezi společnostmi Teplo Přerov a Veolia, tak pozbývá platnosti. V této chvíli by tedy mělo být mrtvé,“ uvedl Klvač.

Primátor Petr Měřínský, který ještě coby náměstek za hnutí ANO před rokem memorandum s Veolií podepisoval, však tvrdí, že město s francouzským provozovatelem teplárny jedná dál.

„Záležitostí se nyní zabývá představenstvo společnosti Teplo Přerov. Spolupráce s Veolií je pro nás nadále preferované řešení,“ ujišťuje.

Město a teplárnu propojily jejich problémy. Přerov stejně jako všechny obce v zemi nebude smět od ledna 2024 vozit směsný komunální odpad na skládky. Teplárně zase rokem 2022 končí licence na kotle, v nichž dnes topí černým uhlím. Nahradit ho musí ekologičtějším palivem.

Kraj už si kvůli likvidaci odpadu z obcí založil akciovku

Tím by se kromě biomasy měly stát granule zvané TAP, což je zkratka pro tuhé alternativní palivo, které se vyrábí z vytříděné spalitelné složky směsného komunálního odpadu.

Radnice chce být připravená na zákaz skládkování, nezbytné technologie na třídění a úpravu odpadu by ale nezvládla vybudovat sama. Spojení s Veolií by podle Měřínského pomohlo vyřešit nejen tento problém, ale zabránilo by i skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad.

Kvůli společnému řešení vzniklo několik pracovních skupin. Příliš daleko se ale nedostaly.

„Rozhodnout se musíme na základě nezávislých studií, které si necháme vypracovat. Zatím nevíme, kterým směrem se vydáme – zda zvolíme spolupráci s Veolií, která teď v rámci závodu v Přerově dělá velké investice, anebo půjdeme cestou, kterou plánuje Olomoucký kraj,“ uvedl šéf představenstva společnosti Teplo Přerov Petr Vrána, který je zároveň přerovským radním za ANO a náměstkem hejtmana.

Hejtmanství založilo akciovku Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, která v budoucnu vypíše výběrové řízení na firmu, jež se postará o likvidaci komunálního odpadu ze všech zapojených obcí.

Kromě toho se ale v Přerově nedá vyloučit ani spalovna, která by likvidovala veškerý komunální odpad. Proti tomu ale Přerované v čele s ekology před lety pořádali demonstrace a město se usnesením zastupitelstva zavázalo, že o případné stavbě rozhodne referendum.

Teplo Přerov nyní zkoumá i další alternativy. „Nemáme například vyčíslenou možnost vybudování kogeneračních plynových jednotek. Chceme pro obyvatele co nejvýhodnější cenu tepla. Neznámých je přitom ještě řada,“ podotkl Vrána.

O spolupráci stojíme, ujišťuje Veolia

Nezávisle na rozhodování města Veolia dál pracuje na společném plánu alespoň na své straně, tedy v teplárně.

„Pokračuje příprava multipalivového kotle, právě běží EIA (posuzování vlivu na životní prostředí – pozn. red.),“ uvedla mluvčí Veolia Energy ČR Jana Dronská.

„Náš systém je připravený tak, že město nenutíme dodávat nám vytříděný odpad, z něhož se bude vyrábět TAP, ale o spolupráci logicky stojíme,“ upřesnila.

Kdo postaví třídicí linku a zařízení na výrobu TAP, zatím jasné není. „Může to být společný podnik Veolie a města, případně někoho dalšího. V teplárně na tato zařízení prostor je,“ dodala mluvčí.

Multipalivový kotel chce Veolia pořídit i do teplárny v Karviné. Pro případ tuhých mrazů bude mít v Přerově k dispozici i nový kotel na plyn. Ty uhelné po roce 2022 odstaví. Investice vyjdou Veolii na téměř miliardu korun.

Teplárna Přerov vytápí 14 500 domácností, což je asi 85 procent města. Její zástupci tvrdí, že poté, co nahradí uhlí biomasou a TAP, klesnou v ovzduší koncentrace plynných emisí na polovinu.