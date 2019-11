Archeologové sestoupili do minulosti, zamířili na dno 500 let staré studny

Posledních víc než sto let se do studny nikdo z Přerovanů nepodíval, nyní se to podařilo díky dobrovolným hasičům, kteří studnu odčerpali a poté se do ní i s odborníky vraceli pro první nálezy.

„Byl to nádherný pocit. Když jsem se tam spustil já, našel jsem na dně mosazný dvouhaléř z roku 1893, tedy z doby rakouského císaře Franze Josefa I.,“ popsal Zdeněk Schenk, archeolog z Muzea Komenského v Přerově.

Díky hasičům se ze dna podařilo vytáhnout i zbytek sacího zařízení z druhé poloviny 19. století.

„Na délku měří skoro devět metrů, v Muzeu Komenského je to náš nejdelší artefakt, který se váže ke studnařskému řemeslu,“ doplnil Schenk.

Konstrukce zůstala pět století v téměř neporušeném stavu

Podle archeologů jsou na dně 500 let staré studny až dva metry nánosů. Jen ve svrchní vrstvě našli kamnové kachle z přelomu 19. a 20. století, z téhož období pocházejí i nalezené skleněné lahve moravských likérek a pivovarů nebo části někdejších dřevěných záklopů.

„Opravdu smekám před uměním někdejších řemeslníků. Konstrukce se celých pět století dochovala v téměř neporušeném stavu,“ podotkl Schenk.

Vodu z této studny podle něj s největší pravděpodobností pil i jeden z nejslavnějších přerovských rodáků – biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav, který se narodil přímo na Horním náměstí v roce 1523.

„Spojit ji ale můžeme i s další historickou postavou – Janem Amosem Komenským, který v Přerově působil v letech 1614–1618,“ dodal archeolog.

Odborníci plánují, že na jaře nánosy ze dna studny odstraní a výzkum dokončí. Přerovská radnice zase zvažuje, že tento zdroj vody na náměstí obnoví.