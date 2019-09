Hoch si na koloběžce amputoval část prstu, otec ji našel a lékaři přišili

Na to, že se ve skateparku zhruba patnáct minut před osmnáctou hodinou něco stalo, upozornil strážníky nacházející se krátce před koncem jejich služby hlouček lidí, který se tam shromáždil.

„Na místě našli malého chlapce, který silně krvácel z ruky. Jeho otec uvedl, že si hoch právě způsobil na koloběžce vážné zranění ruky a přišel o část prstu,“ popsal zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

Strážníci ihned začali dítěti poskytovat první pomoc a otce mezitím vyslali, aby se pokusil amputovaný kus prstu najít. To se mu podařilo, a hlídka poté chlapce i jeho nedobrovolně oddělenou část naložila do služebního vozu a převezla do přerovské nemocnice. Cestu si kvůli ušetření času zkrátila přes lávku pro pěší u tenisových kurtů, kde chodci autu uvolnili cestu a umožnili mu projet.

„Jeden ze strážníků po celou dobu kontroloval zdravotní stav hocha a utěšoval ho. Po příjezdu do nemocnice pak hlídka s dítětem zůstala do doby, než za ním mohl dorazit otec, který se předtím musel postarat o druhého syna,“ doplnil Komínek.

Hoch byl podle něj po prvotním ošetření převezen do olomoucké fakultní nemocnice, kde v noci absolvoval zhruba hodinovou operaci, při které mu lékaři amputovanou část přišili zpět. Šance na úspěšnou záchranu prstu se zatím pohybuje kolem padesáti procent.

„Mohu potvrdit, že jsme chlapce přijali a následně ho operoval lékař z oddělení plastické a estetické chirurgie. Nyní čekáme, jaký bude výsledek zákroku, pacient u nás zůstává hospitalizován,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Za poslední rok nejde o jediný případ, kdy přerovští strážníci pomáhali zabránit ztrátě části těla dítěti po úrazu v tamním skateparku. Loni v listopadu narazila hlídka při obchůzce na jedenáctiletého chlapce se zakrvácenou tváří.

Následně vyšlo najevo, že příčinou byl pád při jízdě na koloběžce, při kterém si hoch vyrazil dva zuby i s kořeny a poté je vyhodil. Protože však strážníci ze zkušeností ze sportu věděli, že je v podobném případě možná záchrana, zuby v koši našli a po převozu do nemocnice lékaři chlapcův chrup úspěšně vrátili do původního stavu.