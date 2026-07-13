Městská policie ze zásahu zveřejnila fotografie zachycující plaza na chodníku a poté v rukou jednoho ze strážníků.
„Vzhledem k tomu, že šlo o krajtu královskou, která je známá jako mírný neagresivní had, navíc mladou, tak nebylo k odchytu třeba žádné velké odvahy,“ glosoval to zástupce ředitele Miroslav Komínek.
„Na odchyt hadů ani nemáme nikoho speciálně vyčleněného, většinou vyjíždíme z tuzemských hadů k užovkám, z těch exotických pak třeba ke korálovkám. Není to úplně časté, dochází k tomu párkrát za rok,“ dodal.
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Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči
Pokud by si strážníci s hadem neporadili, přivolali by podle něj na místo hasiče, kteří disponují speciálním odchytovým pytlem a kleštěmi.
„U škrtičů to ale většinou není potřeba,“ podotkl Komínek, podle něhož strážníci odchytávají široké spektrum zvířat – psy, kočky, kuny, fretky, ovce či labutě ale například také papoušky nebo netopýry. V seznamu je rovněž třeba psík mývalovitý.