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Ženu vylekala u domu v Přerově uprchlá bílá krajta. Strážníci ji vrátili chovateli

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  17:18

Přerovští strážníci odchytli u jednoho z tamních domů krajtu královskou, které se podařilo uprchnout chovateli. | foto: facebook.com/mpprerov

Další odchyt exotického zvířete si na své konto připsali strážníci z Přerova. Na jejich operační středisko rozrušená žena nahlásila, že u jednoho z tamních domů se plazí obrovský had. Po příjezdu na místě se ukázalo, že do ulic se vydala krajta královská, která uprchla chovateli.

Městská policie ze zásahu zveřejnila fotografie zachycující plaza na chodníku a poté v rukou jednoho ze strážníků.

„Vzhledem k tomu, že šlo o krajtu královskou, která je známá jako mírný neagresivní had, navíc mladou, tak nebylo k odchytu třeba žádné velké odvahy,“ glosoval to zástupce ředitele Miroslav Komínek.

„Na odchyt hadů ani nemáme nikoho speciálně vyčleněného, většinou vyjíždíme z tuzemských hadů k užovkám, z těch exotických pak třeba ke korálovkám. Není to úplně časté, dochází k tomu párkrát za rok,“ dodal.

Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Pokud by si strážníci s hadem neporadili, přivolali by podle něj na místo hasiče, kteří disponují speciálním odchytovým pytlem a kleštěmi.

„U škrtičů to ale většinou není potřeba,“ podotkl Komínek, podle něhož strážníci odchytávají široké spektrum zvířat – psy, kočky, kuny, fretky, ovce či labutě ale například také papoušky nebo netopýry. V seznamu je rovněž třeba psík mývalovitý.

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