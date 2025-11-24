Státní zástupce na místě obžalovaného, kvůli anabolikům a vynášení informací

  9:36
Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Případ byl delegován do Olomouce kvůli zajištění nestrannosti.

Podle obžaloby státní zástupce nejméně od počátku roku 2023 do listopadu 2024 opakovaně nakupoval látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem.

Anabolické steroidy jsou uměle vyrobené hormony, které jsou často zneužívány při dopingu. Látky muž přechovával ve větším množství a postupně je spotřebovával, nakládání s nimi bez příslušného oprávnění je přitom nezákonné.

Před soudem se bude zodpovídat také z toho, že v září 2023 podle závěrů vyšetřování vyzradil dalšímu muži obviněnému v případu informace o podaném trestním oznámení na jeho osobu. Stalo se tak na osobní schůzce, kterou sjednal třetí ze stíhaných mužů.

Zbylá dvojice stíhaná společně s Pivodou uzavřela dohodu o vině a trestu, kterou projedná Okresní soud v Přerově. Jednání dosud není nařízeno.

Kauzou státního zástupce se olomoucký soud zabýval v neveřejném jednání již na začátku října, kdy obžalovanému trestním příkazem uložil podmínku, zákaz činnosti a propadnutí věci.

Pivoda ovšem s verdiktem nesouhlasil a podal opravný prostředek, případ tak doputoval do hlavního líčení. Soudce při něm není vázán druhem ani výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.

