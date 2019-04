Dítě v Přerově zabil nevychovaný pes, řekl soudu znalec

Důvodem je právě to, že nezajistil dozor psa a nezajistil jeho řádný výcvik. Muž to odmítá. Dítě napadl kříženec argentinské dogy a stafordšírského teriéra. Stalo se tak na návštěvě v bytě panelového domu.

„Tvrdím, že tento pejsek výchovou téměř neprošel. Měl problémy se psy, které několikrát napadl. Jde o velmi dominantního psa. Tím, že byl rozmazlovaný, polidšťovaný, chvílemi si dělal, co chtěl,“ uvedl znalec Stanislav Beníšek se zaměřením na argentinské dogy.

Podotkl, že u soudu stojí kvůli tragické události již podruhé. Podle znalce svou roli hrála řada faktorů. Šlo o křížence, tragédie se stala ve stísněném prostoru, kde byly tři děti, a chování nyní pětiletého psa podle něj nikdo z dospělých nekorigoval.

Znalec: majitelé zvolili špatné plemeno

Poukázal na to, že majitelé zvolili špatné plemeno. Pokud by si pořídili labradora, nic by se nestalo, míní znalec s tím, že argentinské dogy jsou tvrdými psy, které potřebují pevnou výchovu.

„Majitelé si ho vycvičili podle svého nejlepšího svědomí, chtěli ho jako mazlíčka a to jim stačilo,“ doplnil znalec.

Podle něj se dalo tragédii zabránit, kdyby obžalovaný v pokoji zůstal. „Byla to chvilková nepozornost ze strany majitele psa a došlo bohužel k této tragédii,“ uvedl Beníšek.

Dodal, že osobně by takového psa s dětmi nikdy nenechával o samotě. Tragédie se stala na konci prosince 2017. Muž byl v osudný okamžik se svým psem a třemi dětmi v pokoji panelového bytu na sídlišti v Předmostí sám.

Jeho přítelkyně, teta napadeného chlapce, se sprchovala a babička byla v kuchyni. Neštěstí se stalo ve chvíli, kdy muž vstal a odcházel a roční chlapec zřejmě zatahal psa za ocas. Pes dítěti kousnutím způsobil masivní zranění hlavy, dítě zemřelo na místě.

Černošek u prvního jednání loni na začátku listopadu neštěstí litoval, odmítl však, že by psa necvičil a nezajistil jeho výchovu. Hájil se tím, že pes byl bezproblémový a běžně k nim chodili domů příbuzní i známí s dětmi.

Dítě podle něj zvíře provokovalo delší dobu. Případ vyšetřovali policisté půl roku, zpočátku nevyloučili, že se počet obviněných rozšíří, nakonec obvinili pouze Černoška. Policisté si kvůli objasnění tragédie vyžádali také znalecké posudky.