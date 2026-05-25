Obžalované soud uložil trest dva a půl roku s podmíněným odkladem na čtyři roky. Také musí nahradit způsobenou škodu. Zpronevěry se podle rozsudku dopustila bývalá ředitelka ZŠ Komenského v Přerově-Předmostí v letech 2018 až 2023, šlo o desítky případů.
„Fungoval zde klientelistický systém. Paní ředitelka měla své zaměstnankyně, jimž dávala vysoké odměny a ty poté pro paní ředitelku část peněz vybíraly,“ nastínil soudce Jan Rektor.
Podle něj nebyli tito lidé zastrašováni; systém byl výhodný i pro ně. „Pro zaměstnankyně bylo výhodné dostat vyšší odměny, i kdyby část odevzdávaly,“ podotkl soudce s tím, že část vyplácených odměn tak byla určena k obohacení ředitelky.
Podle žalobkyně Kateřiny Opluštilové byla vina Zapletalové prokázána bez jakýchkoliv pochybností. Svědčí o tom nejen výpovědi svědkyň, ale i listinné důkazy včetně výpisů z bankovních účtů.
Před soudem podřízené mimo jiné vypověděly, že po obdržení odměn vybíraly z bankomatů částky v rozpětí od pěti do jedenácti tisíc korun. Naposledy se tak podle výpovědí stalo v lednu 2023, kdy si obžalovaná údajně řekla o deset tisíc, ale její podřízená již peníze neodevzdala.
Ředitelka: Jde o pomstu bývalých podřízených
Zapletalová před soudem obvinění popřela s tím, že jde o mstu některých jejích bývalých podřízených, jež souvisela s vyhrocenou situací na půdě školy.
Obhájce Petr Dítě žádal zproštění obžaloby, podle něj neexistuje důkaz o umělém navyšování odměn. „Je to vykonstruovaná záležitost, ke které nejsou žádné důkazy,“ řekl.
K trestnímu stíhání se připojila také přerovská radnice, jež si nárokovala náhradu škody. Její vedení již dříve odmítlo, že by selhaly kontrolní mechanismy.
„Způsob, jakým měla být škoda způsobena, nebylo možné odhalit běžnými kontrolními mechanismy - k jejímu odhalení byly potřeba nástroje, které má k dispozici pouze Policie ČR,“ uvedl již dříve radní Jakub Navařík (ODS).
V základní škole v Předmostí panovala od roku 2024 napjatá atmosféra. Podle Přerovského deníku o odvolání ředitelky usilovali delší dobu rodiče žáků, jimž vadil odliv pedagogů, ale i přehlížení problémových jevů a šikany ve škole. Nespokojení rodiče kvůli tomu předali již dříve městu také petici.
Radní nakonec v březnu 2025 vyhlásili konkurz na místo ředitele, protože Zapletalové tehdy končilo šestileté funkční období. Na základě výběrového řízení poté nastoupila nová ředitelka.