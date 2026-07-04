„V pátek jsme krátce před polednem přijali o pádu osoby z okna panelového domu v Přerově. Osoba na místě svým zraněním podlehla,“ uvedla na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Petra Vaňharová.
Podle mluvčí dosavadní šetření neprokázalo cizí zavinění. „S ohledem na pozůstalé nebudeme uvádět bližší informace,“ doplnila mluvčí. Také není jasné, zda pád byl úmyslný.
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Na místo vyjížděla stejně jako další složky integrovaného záchranného systému také přerovská posádka zdravotnické záchranné služby s lékařem. Zranění člověka však byla natolik závažná, že mu již nebylo možné pomoci.
„Jak policie uvedla, bylo to zranění neslučitelné se životem,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková