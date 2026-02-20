Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá měření hluku z dopravy na novém úseku D1 u Přerova, po kterém od jeho prosincového otevření denně projedou tisíce osobních a nákladních aut. Na zvýšený hluk z nové dálnice si stěžují někteří lidé, kteří bydlí v okolí. Odborníci by hluková data měli získat v první polovině letošního roku. Pokud se potvrdí zvýšená zátěž, ŘSD provede další technická opatření, aby hluková zátěž klesla.
Například obyvatelům Přerova-Dluhonic vadí pronikavý hluk z mostních závěrů na novém úseku D1. Mostní závěr je inženýrská součást mostu, která překrývá dilatační spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou.

Dluhoničtí kvůli tomu kontaktovali krajskou hygienickou stanici a požadují snížení rychlosti na tomto problematickém úseku dálnice do doby, než technici odstraní příčinu zvýšené hlučnosti.

Předseda místního výboru Dluhonice Oldřich Boráň upozornil na to, že při příznivých povětrnostních podmínkách protihlukové stěny na dálnici plní svůj účel, když se ale vítr obrátí, je hluk z provozu na dálnici slyšet. Na hluk z nové dálnice si stěžují i lidé z nedalekých Vinar.

Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

„Monitoring skutečného dopadu dopravy provádíme standardně u všech novostaveb a úsek dálnice D1 kolem Přerova nebude výjimkou. Aktuálně probíhají jednání o termínu měření hluku. Zatím vychází na první polovinu letošního roku, pravděpodobně na období dubna až května,“ uvedl mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.

Podotkl, že přesné datum měření hluku z dálničního provozu ovlivňuje řada faktorů, jako jsou klimatické podmínky, intenzita dopravy či vnější vlivy a další zdroje hluku v okolí, mezi které v případě D1 u Přerova patří například letiště v Bochoři či nedaleká železnice.

Ve vytipovaných částech trasy nového úseku D1 u Přerova odborníci změřili hlukovou zátěž už před zahájením stavby. „Hodnoty naměřené po zprovoznění dálnice tak budeme mít s čím porovnávat. Například v Dluhonicích jsou umístěny dva měřicí body,“ řekl Mazal.

ŘSD je připraveno nadměrný hluk řešit

V případě prokazatelného překročení limitů je ŘSD připraveno řešit dodatečná protihluková opatření. „Pro tyto situace máme nastaveny efektivní postupy, je však nutné vyčkat na výsledky certifikovaných měření,“ dodal Mazal.

Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala po dvou desítkách let příprav a soudních sporů v prosinci 2022 a stála téměř sedm miliard korun. Dokončena byla loni v prosinci, tedy o tři měsíce dříve oproti plánu.

Nový úsek odvedl z Přerova velkou část tranzitní automobilové dopravy a bude i výrazným impulzem pro hospodářský rozvoj regionu. Stavba nejstarší a nejdelší tuzemské dálnice začala před 58 lety. Dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice je po otevření posledního chybějícího úseku u Přerova kompletní.

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

