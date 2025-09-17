Sabotáž na dostavbě D1. Někdo ničí odvodnění potoka, pod mostem je laguna

Autor:
  17:33
Nečekané problémy musí řešit pracovníci stavební firmy, která nyní dostavuje poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na jednom z míst někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, který teče pod nově zbudovaným mostem, a způsobil také další škody.

Zástupci stavební firmy Strabag o nečekaném problému v uplynulých dnech informovali okolní obce a některé z nich poté o dění referovaly na svém webu nebo Facebooku.

„Dochází k opakovaným sabotážím provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, kdy je většinou přes víkend znemožněn odtok vody provizorním zatrubněním a dochází k vytvoření laguny. V minulosti to byly kameny nebo hlína, nyní překližka,“ popsala firma.

U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, kvůli čemuž došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, naposledy kusem překližky (na snímku). Kvůli tomu došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, kvůli čemuž došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, kvůli čemuž došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
U nově zbudovaného dálničního mostu posledního chybějícího úseku D1 poblíž Přerova někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, kvůli čemuž došlo k zatopení prostoru a poškození díla. (září 2025)
6 fotografií

Výsledkem je podle ní zatopení prostoru pod mostem a znehodnocování díla. „Kromě toho dochází k mechanickému rozebírání již zhotovených kamenných dlažeb, ručnímu prokopání ochranných hrázek a záměrnému vypuštění vody do prostoru staveniště,“ doplnili zástupci Strabagu.

Most, kde ke škodám dochází, stojí mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a přerovskou místní částí Lověšice. Firma v rozeslaném sdělení zmiňuje, že škody způsobují „pravděpodobně odpůrci stavby“.

„Děje se tak výlučně pod stavebním objektem 204, ale možná proto, že Moštěnka ani Svodnice (další blízké vodní toky přemostěné novou dálnicí, pozn. red.) svým průtokem a již zhotovenými vysokými břehy ucpání takto jednoduchým způsobem neumožňuje,“ podotkl Petr Černík, ředitel stavby dálničního úseku Říkovice – Přerov.

V blízkém propustku pod tratí někdo udělal hráz

Ten varuje, že místo bude nově monitorováno a záležitost oznámena policii, neboť škody vznikají kromě stavební firmy rovněž majiteli přilehlých zemědělských pozemků.

„Děje se to už několik týdnů, naposledy o tomto víkendu. Nejde o žádné malé akce, odhadl bych to na celodenní práci pro dva lidi. Rozhodně to nevypadá, že by si tam jen hrály děti nebo něco podobného. Neohrožuje to termín uvedení dálnice do provozu, most už stojí, ale součástí projektu je revitalizace koryta Mlýnského potoka a tu to zdržuje,“ shrnul Černík.

Mluvčí Strabagu Edita Novotná na dotaz iDNES.cz uvedla, že podobné úmyslné škody při výstavbě dálnice nepamatuje. „V minulosti se stalo, že v některých prakticky hotových úsecích, které ale nemohly být z nějakého důvodu hned otevřeny, došlo například ke krádeži svodidel. Ale nyní popsanou situaci si nevybavuji,“ nastínila.

Stavba poslední, desetikilometrové části D1 od Přerova k Říkovicím začala předloni v lednu a bude stát téměř sedm miliard korun. První auta na ni vyjedou 19. prosince, termín se podařilo zkrátit oproti původnímu harmonogramu zhruba o tři měsíce.

V oblasti už nicméně policie řešila nepovolenou úpravu propustku pod železniční tratí u Lověšic. Někdo zde načerno vytvořil improvizovanou hráz, kvůli níž došlo ke zvýšení hladiny a při větších deštích pak odcházelo k zaplavení blízkých zahrádek.

„Zhruba dva roky zápasíme s tím, že vandalové ucpávají potok pod dráhou a stavějí si tu hráz. Dříve ji stavěli z kamení a hlíny, ale teď to dokonce zabetonovali. Když více zaprší, tak se voda rozlije do okolí a máme plné sklepy,“ vylíčil v červenci jeden z místních zahrádkářů Jan Macúch pro server Denik.cz.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka

V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Když se podívá z okna přes silnici, vidí místo, kde stál jejich dům, který s manželem přes deset let budovali. Po loňské povodni ho však statik nechal zbourat a nyní je na pozemku jen hromada kamení....

Dobrovolníci se po povodni brodili horami bahna, splín zaháněli i kytarou

Chystali se na nový semestr na vysoké škole. Přednášky na fakultách však místo toho obratem vyměnili za lopaty, dezinfekci a spaní na podlaze v tělocvičně. Mladí dobrovolníci vzpomínají, jak se při...

Sabotáž na dostavbě D1. Někdo ničí odvodnění potoka, pod mostem je laguna

Nečekané problémy musí řešit pracovníci stavební firmy, která nyní dostavuje poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na jednom z míst někdo opakovaně ucpal provizorní odvodnění potoka, který...

17. září 2025  17:33

Cesta zmizela, marně čekala na vrtulník. Ženy z Jesenicka líčí porody při povodni

Premium

Když loni v září na Jesenicku kulminovala povodeň a brala s sebou domy, klíčové spojnice i lidské životy, tři tamní ženy, každá z jiného města, sledovaly zkázu ze svých domovů s ještě většími obavami...

17. září 2025  12:35

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17.9 10:25

Vrchař Piták se těší na Vingegaarda i setkání celé Vismy: Jsou nejlepší na světě

Když v hokejové NHL draftuje tým novou mladou naději, bývá často zvykem, že mu největší hvězda napíše alespoň esemesku s gratulací a přivítáním. Do cyklistiky tato milá tradice zřejmě ještě...

17. září 2025  10:15

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:43

Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka

V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...

17. září 2025

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:38,  aktualizováno  14:19

Zapálili stovky polen. Odborníci zkoumali vliv požáru na ocelovou halu

Hranice pečlivě postavená ze čtyř metrů krychlových dřeva v úterý dopoledne mohutně vzplála uvnitř ocelové haly v průmyslovém areálu na okraji Jeseníku, kde vědci z ČVUT Praha a konstruktéři pod...

16. září 2025  14:01

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

Vyřizujeme víza, balíme kufry a patnáctého října odlétáme, raduje se Lucie Kouřílková, maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku. Vážně nemocný chlapec totiž dostal termín na klinice v...

16. září 2025  13:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:35,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.