Bouřky poničily rezervaci Žebračka u Přerova, návštěvu radnice nedoporučuje

Lidé by měli být velmi opatrní při vstupu do přírodní rezervace Žebračka na Přerovsku, ideálně by se jí měli v nejbližší době vyhnout, informovala tamní radnice. Po silných bouřkách jsou tam totiž poničené porosty a i vzhledem k pokračujícímu deštivému počasí hrozí dodatečné pády dalších stromů.