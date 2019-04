Mobil si kvůli chatování vynutil nožem mladý recidivista, je ve vazbě

„Policisté zjistili, že pachatelem skutku byl dvaadvacetiletý mladík z Přerova, který byl loni v listopadu propuštěn z vězení, kdy byl především za majetkovou trestnou činnost. Od té doby kromě zmíněné loupeže také třikrát kradl v obchodech, kde bral především zboží, které se dalo následně prodat,“ nastínila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Pro policisty jde podle o ní o dobře známé jméno. Mladík totiž začal s porušováním zákona už jako nezletilý a pobýval proto v nápravných zařízeních. Ani to ale nepomohlo a navzdory svému nízkému věku tak už doposud strávil za mřížemi téměř tři roky.

„Po zadržení mladík skončil v cele a byl obviněn z loupeže, za což mu hrozí až deset let vězení. Na podnět policie požádal státní zástupce o vzetí obviněného do vazby z důvodu obavy z pokračování v trestné činnosti, čemuž soud vyhověl. Dotyčný byl pak následně převezen do olomoucké vazební věznice,“ shrnula Zajícová.

Obviněný si mobil vynutil v přerovské ulici Komenského 14. března. Procházejícího jednadvacetiletého mladíka nejprve požádal o jeho zapůjčení a ten mu vyhověl. A to přestože přístroj nebyl jeho a měl ho jen půjčený.

Když ho chtěl vrátit, recidivista vytáhl z kapsy nůž typu motýlek a mladíkovi řekl, aby ho následoval za jeden z domů v ulici, kde se chce připojit na wi-fi a na messenger, a měl by to udělat, „aby se mu něco nestalo“. Dotyčný ho proto ze strachu následoval.

Lupič pak za domem skutečně nějakou dobu mobil využíval k chatování na messengeru, na žádosti o vrácení nereagoval. Nakonec se dvojice začala o přístroj přetahovat, což skončilo opět tím, že pachatel vytáhl nůž a namířil ho mladíkovi na břicho se slovy, aby přístroj pustil, „nebo to nedopadne dobře“. Ten ze strachu uposlechl a agresor poté i s mobilem odešel.

„Přístroj se nakonec policistům podařilo zajistit u dalšího člověka a bude nyní vrácen zpět jeho majiteli,“ popsala osud mobilu policejní mluvčí.