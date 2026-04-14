Nejlepší světlý ležák i desítka. Přerovský pivovar zářil na nejstarší české soutěži

Mimořádně úspěšná byla letos pro přerovský pivovar Zubr účast v nejstarší české odborné degustační soutěži Pivex. Odvezl si z ní první cenu hned ve třech kategoriích a navrch titul absolutního šampiona.
Sládek přerovského pivovaru Zubr Vojtěch Grecman převzal ocenění absolutního šampiona degustační soutěže Pivex.

Sládek pivovaru Zubr Vojtěch Grecman (vlevo), pivovaru Holba Lude&#780;k...
Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci v soutěžích Pivex jsou podle...
Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci v soutěžích Pivex jsou podle...
Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci v soutěžích Pivex jsou podle...
Přerovský pivovar zvítězil v kategorii lahvových světlých ležáků s jedenáctkou Grand, dále mezi lahvovými světlými výčepními pivy se svou novou desítkou Grál a také v sudových světlých ležácích s dvanáctkou Gradus.

K tomu přidal titul absolutního šampiona, který je udělován značce, jež ze všech zúčastněných a hodnocených piv získala v součtech a stanovených kritériích nejlepší hodnocení.

„Za největší úspěch považuji fakt, že v této nejstarší tuzemské odborné degustační soutěži vítězíme opakovaně. Je to jednoznačné potvrzení naší stabilní a vysoké kvality,“ komentovala výsledky vrchní sládková skupiny Pivovary Zubr Nataša Rousková.

„Neustále investujeme do modernizace našich provozů, ovšem vždy tak, abychom zachovali tradiční technologické postupy. Tento úspěch na Pivexu je pro nás potvrzením, že v nastavené cestě nekompromisní kvality má smysl pokračovat,“ doplnil výrobně-technický ředitel Miroslav Pater.

Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci v soutěžích Pivex jsou podle organizátorů chuť, plnost, vůně, říz, hořkost a jiné vlastnosti nebo příznaky piva podle dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných degustátorů.

„Odborným a produkčním garantem degustací je po celou historii soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích ústavu,“ doplnil za pořádající společnost SNIP & CO její ředitel produkce Richard Morávek.

Společnost Pivovary Zubr, jež je součástí skupiny Kofola ČeskoSlovensko, má v portfoliu kromě přerovského Zubra také hanušovickou Holbu a pivovar Litovel. Ty se v soutěžích lahvových a sudových piv Pivex dočkaly také úspěchů – stříbrnou či bronzovou medaili získaly Holba Horská 10, Holba Šerák 11, Holba Keprník 12, Holba Ryzí Nealko a Litovel Úrodná 10.

