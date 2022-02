O využití části peněz z městské kasy budou moci lidé rozhodnout i v Přerově

„Chceme Přerovany vtáhnout do celé přípravy už od prvopočátku, a proto je vyzýváme, aby pro náš participativní rozpočet vymysleli vhodný název. Ten pak bude celou kampaň i v průběhu dalších let provázet,“ řekl primátor Petr Měřínský.

Návrhy mohou lidé zasílat prostřednictvím webu města do 15. února. Radní pak jejich nápady posoudí a vyberou ten nejvhodnější, a pokud zastupitelé zavedení participativního rozpočtu odsouhlasí, bude zahájena kampaň zacílená na obyvatele.

„Dáme lidem možnost spolurozhodovat o tom, jaké projekty v Přerově uskutečníme. Každý bude mít příležitost zaslat nápady a podílet se tak na tvorbě celkového vzhledu města,“ doplnil Měřínský.

Prozatím se počítá s tím, že maximální náklady na jeden návrh budou omezeny na částku půl milionu korun. Mohou tak zvítězit tři větší projekty, anebo více malých. Návrhy bude město přijímat od 7. března do 30. dubna prostřednictvím formuláře na nových internetových stránkách participativního rozpočtu.

Obyvatelé města už posílají návrhy na název

Kromě toho bude rovněž vybrán koordinátor z řad úředníků, který bude lidem odpovídat na jejich dotazy a s projekty jim poradí. Postará se tak o to, aby obyvatelé nepřicházeli s nereálnými věcmi a nesnažili se třeba navrhovat stavby na cizích pozemcích.

Nápady, které budou uskutečnitelné, se dostanou do hlasovacího systému a Přerované následně budou moci pro své favority hlasovat od 20. června do 31. července. O vítězích by tak mělo být jasno v srpnu.

„Jakmile náš záměr projde zastupitelstvem, budeme o celém postupu občany informovat podrobněji. V této fázi je prozatím vyzýváme k návrhům na název pro participativní rozpočet. Mně by se třeba líbilo pojmenování Inspiruj Přerov a jsem moc zvědavá, s čím přijdou ostatní,“ podotkla náměstkyně primátora Hana Mazochová.

Podle zástupců města už se Přerované zapojili v nemalém počtu. „Už nám přišlo značné množství návrhů na název,“ uvedla za oddělení komunikace a vnějších vztahů magistrátu Pavla Roubalíková.

Participativní rozpočet už v regionu zavedlo několik měst, například Jeseník, Šumperk či Hranice.