Konec papírků. Přerov přejde na digitální parkovací systém. „Chceme 21. století“

Autor:
  7:58
Řidiče v Přerově čeká od letošního března změna v systému placeného parkování. Hlavní novinkou je přechod na plně digitální parkovací systém a ukončení vydávání papírových parkovacích lístků. Technické služby města Přerova kvůli této změně vymění jedenáct parkovacích automatů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Parkovné na městských parkovacích plochách bude možné uhradit buď prostřednictvím nových automatů nebo pomocí mobilní či webové aplikace. Kontrola zaplacení parkování se bude od března provádět elektronicky na základě registrační značky vozidla. Značka bude ověřována v online systému.

„Naším cílem je přehledné a jednoduché parkování odpovídající 21. století. Přerov se tímto krokem posouvá mezi moderně řízená chytrá města. Pro řidiče to znamená především vyšší komfort. Už nemusí hlídat lístek za oknem ani se vracet k vozu, jednoduše v automatu zadají svou registrační značku a systém se o zbytek postará automaticky,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Věž Staré radnice v Hranicích na Přerovsku projde opravou. Po ní získá i novou...

Při platbě v parkovacím automatu už nebude vydáván papírový parkovací lístek. „Řidiči si ale budou moci nechat zaslat doklad o zaplacení parkovného na e‑mailovou adresu, kterou zadají přímo při platbě,“ informovala mluvčí města Lenka Chalupová.

Pokud řidiči využijí k platbě mobilní nebo webové aplikace, poslouží jako doklad potvrzení o provedení platby v aplikaci. „Nový systém bude plně propojen s kontrolními nástroji městské policie i provozovatele parkování, kterým jsou Technické služby města Přerova,“ dodala Chalupová.

Cena parkovného se nemění

Digitalizace se týká také dlouhodobých parkovacích lístků a parkovacích karet, které budou vydávány výhradně v elektronické podobě. „Nově bude registrační značka vozidla po zaplacení na příslušné období evidována v systému bez nutnosti vydávání fyzické karty. Podmínky pro jejich poskytování zůstávají beze změny,“ uvedl ředitel Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek.

Impulz pro novinku v přerovské nemocnici. Pacient přišel sám čtyři hodiny po mrtvici

Ještě do konce února dojde k výměně všech parkovacích automatů, které budou přizpůsobeny novému digitálnímu systému. „Výjimkou zůstává lokalita u Přerovanky (panelový dům s obchody v přízemí), kde je parkoviště zajištěné závorami a bez zaplacení řidiče nenechá vyjet,“ doplnila Chalupová.

„Důležitou informací je, že výše parkovného se nemění. Úprava ceníku reaguje pouze na nový způsob placení a prokazování úhrady parkování,“ ubezpečil náměstek Navrátil.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

Konec papírků. Přerov přejde na digitální parkovací systém. „Chceme 21. století“

Parkovací automat na Velkém náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Řidiče v Přerově čeká od letošního března změna v systému placeného parkování. Hlavní novinkou je přechod na plně digitální parkovací systém a ukončení vydávání papírových parkovacích lístků....

22. února 2026  7:58

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  21. 2. 13:41

Olomouc v centru řeku zkrotila, rozvodněná Morava by zasáhla periferie

Nová mapa Olomouce ukazuje možný dopad dvacetileté vody při stávajících...

Kde by se v Olomouci rozlila takzvaná dvacetiletá voda, nově ukazuje aktualizovaný hydrotechnický model. Město jeho výsledky zveřejnilo na webu. Zatímco historické centrum je podle výpočtů už...

21. února 2026  5:51

Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři

Trenér Přerova Michal Mikeska.

Hokejový Přerov se uchýlil k nečekanému tahu. Tři kola před koncem základní části Maxa ligy vedení odvolalo trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Michala Mikesku. Devětačtyřicetiletý bývalý...

20. února 2026  16:40

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.

Odcházející fanoušci, byť tuze promrzlí, při opouštění ochozů zvesela prohazovali: „To byla Sigma!“ „Škoda, že tak nehrají pořád.“ Další přidal: „Parádní fotbal.“ Fotbalová Olomouc ve čtvrtek večer...

20. února 2026  16:08

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

20. února 2026  14:11

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

20. února 2026  12:56

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá měření hluku z dopravy na novém úseku D1 u Přerova, po kterém od jeho prosincového otevření denně projedou tisíce osobních a nákladních aut. Na zvýšený hluk z...

20. února 2026  10:21

Impulz pro novinku v přerovské nemocnici. Pacient přišel sám čtyři hodiny po mrtvici

Snímek mozku pacienta s cévní mozkovou mrtvicí

Každých patnáct minut navíc snižuje šanci na návrat do života bez handicapu o šestnáct procent. Přerovská nemocnice nově získala statut iktového centra a akutní léčbu mrtvice poskytuje přímo v...

20. února 2026  6:39

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

19. února 2026  17:21

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ CNC | ZAKÁZKOVÁ VÝROBA (38-45.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 38 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

„Proti lidem nepůjdeme.“ Rychnov přispěje na záchranu Ivanského jezera

V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti...

Zástupci Povodí Labe i ministerstva zemědělství na setkání s občany přislíbili zachování Ivanského jezera u Rychnova nad Kněžnou. Povodí ho dosud plánovalo zrušit kvůli špatnému stavu hráze. S...

19. února 2026  17:21

Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu tří lidí osmatřicetiletého muže, který podle nich v úterý bodl nožem taxikářku v Šumperku a ujel s jejím autem. Při následné honičce s policisty úmyslně...

19. února 2026  13:31,  aktualizováno  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.