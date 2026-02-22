Parkovné na městských parkovacích plochách bude možné uhradit buď prostřednictvím nových automatů nebo pomocí mobilní či webové aplikace. Kontrola zaplacení parkování se bude od března provádět elektronicky na základě registrační značky vozidla. Značka bude ověřována v online systému.
„Naším cílem je přehledné a jednoduché parkování odpovídající 21. století. Přerov se tímto krokem posouvá mezi moderně řízená chytrá města. Pro řidiče to znamená především vyšší komfort. Už nemusí hlídat lístek za oknem ani se vracet k vozu, jednoduše v automatu zadají svou registrační značku a systém se o zbytek postará automaticky,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.
Při platbě v parkovacím automatu už nebude vydáván papírový parkovací lístek. „Řidiči si ale budou moci nechat zaslat doklad o zaplacení parkovného na e‑mailovou adresu, kterou zadají přímo při platbě,“ informovala mluvčí města Lenka Chalupová.
Pokud řidiči využijí k platbě mobilní nebo webové aplikace, poslouží jako doklad potvrzení o provedení platby v aplikaci. „Nový systém bude plně propojen s kontrolními nástroji městské policie i provozovatele parkování, kterým jsou Technické služby města Přerova,“ dodala Chalupová.
Cena parkovného se nemění
Digitalizace se týká také dlouhodobých parkovacích lístků a parkovacích karet, které budou vydávány výhradně v elektronické podobě. „Nově bude registrační značka vozidla po zaplacení na příslušné období evidována v systému bez nutnosti vydávání fyzické karty. Podmínky pro jejich poskytování zůstávají beze změny,“ uvedl ředitel Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek.
Ještě do konce února dojde k výměně všech parkovacích automatů, které budou přizpůsobeny novému digitálnímu systému. „Výjimkou zůstává lokalita u Přerovanky (panelový dům s obchody v přízemí), kde je parkoviště zajištěné závorami a bez zaplacení řidiče nenechá vyjet,“ doplnila Chalupová.
„Důležitou informací je, že výše parkovného se nemění. Úprava ceníku reaguje pouze na nový způsob placení a prokazování úhrady parkování,“ ubezpečil náměstek Navrátil.