ODS shání na Přerovsku po kauze zakázek a zrušení buňky nové členy pro obnovu

Buňku chce ODS opětovně zformovat do jara. Cílem je přivést nové lidi, zvláště, když se část dosavadních členů nejspíš nebude chtít vrátit.

Přímo v Přerově však občanští demokraté čelí tvrdým útokům opozice, tamní zastupitelstvo také nechá prověřit zakázky magistrátu, u nichž byl obviněný bývalý radní Michal Zácha. Zrušit přerovskou oblast navrhli stranickému vedení zástupci krajské ODS.

Michal Zácha byl lídr regionální kandidátky ODS v Olomouckém kraji.

Celkem šlo o devět místních sdružení se 141 lidmi, ti se teď mohou rozhodnout, zda a kam se budou chtít přeregistrovat. Členy strany dál zůstávají. Na znovuzaložení sdružení má strana termín do poloviny března, neobnoví je však všude.

„V horizontu tří měsíců by mohla vzniknout čtyři. Chceme, aby pokračovala tam, kde byli lidé aktivní. Máme asi sedm členů, z Přerova, Olomouce či Prahy, kteří mají kuratelu nad jejich rozjezdem. Chceme to postavit na nové členské základně, abychom tomu dodali určitý drive,“ nastínil krajský předseda ODS Martin Major.

Do funkce byl zvolen poté, co jeho předchůdce, přerovského radního a náměstka hejtmana Michala Záchu, obvinila v listopadu policie ze zapojení do korupční kauzy Autostráda.

Odejde až polovina členů, míní politolog

Občanští demokraté proto chtějí rozmetat možné staré vazby na Přerovsku, kde Zácha působil společně s bývalým členem regionální rady Robertem Knoblochem, dalším ze třinácti obviněných.

„Nečekáme, že by přišli nějací lidé, kteří byli spjati s těmi dvěma spojenými s kauzou. Nebudeme samozřejmě původním členům bránit, aby vstoupili, ale vnímáme, kdo vstupuje, a trochu si to kontrolujeme,“ podotkl Major.

Ke zrušení místního sdružení v minulosti v Česku přistoupila například ČSSD, ANO nebo Piráti.

„Je to jeden z největších zásahů do lokální úrovně, využívá se sporadicky. Přichází, pokud dojde k systematickému porušování politické kultury, zvyklostí, případně i práva,“ shrnul politolog Pavel Šaradín. Podle něj musí strana počítat s odlivem dosavadních členů.

„Troufám si tvrdit, že se vrátí tak polovina. Očistný mechanismus považují přerovští členové za nedostatečný a sami hovoří o tom, že co se odehrávalo, bylo na krajské úrovni ODS. Ta se z toho však vyčlenila. Cítím příkoří členů v Přerově, že na to mají doplácet pouze oni,“ dodal Šaradín.

Dopady ukážou krajské volby

Na stranu zanevřel třeba Jaroslav Hýzl, jenž byl po loňských komunálních volbách prvním náhradníkem přerovské kandidátky. O práci v zastupitelstvu namísto Záchy ale neměl zájem.

Když totiž loni neobhájil mandát, po volbách ho valná hromada tvořená radou města vyměnila na postu jednatele společnosti Sportoviště Přerov za radního z ODS Petra Koubu.

„Podvedli mě a tím to pro mě haslo. Už s nimi v žádném kontaktu nejsem a je to pro mne uzavřená kapitola,“ reagoval. Dopad korupční kauzy ukážou jako první příští rok krajské volby.

„Z pohledu důvěry voličů se to stalo asi v nejhorším možném období, už si to budou před volbami připomínat. Pokud se například nepodaří Přerov konsolidovat, může být ztráta pro ODS někde na úrovni jednoho procenta,“ domnívá se politolog Šaradín.

Ke krajským volbám už má ODS hotových prvních šest jmen, za Přerovsko mezi nimi není nikdo.

„Bude záležet na straně, zda přijdou úplně noví lidé, ať už jde o krajskou kandidátku, nebo potom komunální volby v Přerově v roce 2026,“ doplnil Šaradín s tím, že korupční téma zůstane dál živé, neboť kauzu zakázek budou řešit soudy.

Stejně tomu bylo například v případu úniku informací z policejních spisů Vidkun, v němž figurovali i politici ČSSD a ODS. Obviněn byl nicméně jen bývalý sociálnědemokratický hejtman Jiří Rozbořil. Po policejním zásahu v roce 2015 následoval soud až v roce 2020, pravomocný rozsudek ovšem dodnes nepadl.

Opozice: ODS tu vytvořila přerovské Palermo

Nová zjištění ještě může v kauze Autostráda přinést interní audit zaměřený na přerovské veřejné zakázky malého rozsahu doplněný o prověrku provedenou najatou firmou.

„Zastupitelstvo na můj podnět schválilo externí audit na působení pana Záchy za období 2018 až 2023. Bude se vybírat auditor. Kontrolní výbor bude zkoumat i zakázku na kompenzace v Dluhonicích za stavbu D1,“ sdělil opoziční zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

Opozice žádala, aby ODS v koalici úplně skončila, na zastupitelstvu začátkem měsíce padala i slova o „přerovském Palermu“.

„Byznys jede dál v režii ODS, ta se vůbec nezměnila, je opět stranou tady v Přerově propojenou s podsvětím, s různými kmotry a podobně. Důvěra ve férovou, poctivou politiku padá,“ je přesvědčena Helena Netopilová ze Společně pro Přerov.

Zastupitel SPD Petr Maus zase kritizoval ceny městských pozemků určených k prodeji jako nízké. „Vzhledem k tomu, že přerovská koalice pokračuje dál ve formátu s ODS, čímž nemá mou důvěru, rozhodl jsem se nechat vypracovat znalecký posudek na vlastní náklady a výsledek porovnáme s novým posudkem radnice,“ uvedl.

Vedení města opakovaně připomíná, že policií prošetřované aktivity a trestní stíhání Michala Záchy se magistrátu netýkají. Zastupitelé za ODS pak odmítají kolektivní vinu.

„Je to politováníhodný skutek, který se pravděpodobně stal. Trváme však na tom, že je to chyba jedinců, ne systému,“ hájil stranu před zastupiteli radní Kouba.

Petr Caletka, jenž se po Záchovi stal novým zastupitelem, podotkl, že do ODS vstoupil v roce 2018. „Je to zrada i vůči nám, ale neutíkáme od toho,“ řekl dále Caletka.