„Teplá voda pomáhá zmírnit bolest, podporuje uvolnění svalů a celkově napomáhá přirozenému průběhu porodu. Dítě zároveň přichází na svět plynuleji – z vodního prostředí plodové vody do vody v bazénku,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Vladimír Boháč.
Porodní bazének se nachází přímo v porodním boxu a je určen pro maminky, jejichž těhotenství i porod probíhají fyziologicky. „O bezpečnost je postaráno nejen moderním vybavením, ale také zkušeným personálem,“ uvádí nemocnice.
Nemocnice nově proškolila celý porodní tým. Porodní asistentky prošly specializovaným školením zaměřeným na vedení porodů do vody a zajištění péče o novorozence ihned po porodu.
„Z nového porodního bazénku máme velkou radost. Teplá voda přináší úlevu, pocit klidu a pomáhá ženám lépe vnímat své tělo. Jsme tu od toho, abychom maminkám vytvořily bezpečné a respektující prostředí,“ doplňuje staniční porodní asistentka Vendula Válková.