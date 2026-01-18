Porod do vody? Mírní bolest. Přerovská porodnice nabízí novinku

Porodnice v přerovské nemocnici AGEL rozšiřuje své služby o možnost porodu do vody. Nově pořízený porodní bazének umožní ženám podle nemocnice prožít porod přirozeným, šetrným a uvolněnějším způsobem. Porod do vody totiž pomáhá například mírnit bolest.

Přerovská nemocnice AGEL nově nabízí možnost porodu do vody. (16. ledna 2026) | foto: nemocniceprerov.agel.cz

„Teplá voda pomáhá zmírnit bolest, podporuje uvolnění svalů a celkově napomáhá přirozenému průběhu porodu. Dítě zároveň přichází na svět plynuleji – z vodního prostředí plodové vody do vody v bazénku,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Vladimír Boháč.

Porodní bazének se nachází přímo v porodním boxu a je určen pro maminky, jejichž těhotenství i porod probíhají fyziologicky. „O bezpečnost je postaráno nejen moderním vybavením, ale také zkušeným personálem,“ uvádí nemocnice.

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

Nemocnice nově proškolila celý porodní tým. Porodní asistentky prošly specializovaným školením zaměřeným na vedení porodů do vody a zajištění péče o novorozence ihned po porodu.

„Z nového porodního bazénku máme velkou radost. Teplá voda přináší úlevu, pocit klidu a pomáhá ženám lépe vnímat své tělo. Jsme tu od toho, abychom maminkám vytvořily bezpečné a respektující prostředí,“ doplňuje staniční porodní asistentka Vendula Válková.

