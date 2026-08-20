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Traktorista omylem rozložil ramena stroje na hnojení, žena s dítětem utrpěly zranění

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  12:03
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...

Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena stroje na rozstřikování hnojiva. Jedno z nich poté porazilo dva sloupy, na chodníku se pak zranila žena s dítětem. | foto: Policie ČR

Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena...
7 fotografií
Velmi neobvyklou dopravní nehodu vyšetřují nyní policisté z Přerova. Řidič zemědělského stroje tam nechtěně spustil rozložení ramen používaných při rozstřikování hnojiva na poli a výsledkem byly dva poražené sloupy, z nichž jeden nesl semafor, a především zraněná žena a dítě na přilehlém chodníku.

Vše se odehrálo v Tržní ulici před středeční druhou hodinou odpoledne, kudy projížděl jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou.

„Po rozsvícení zelené na semaforu před křižovatkou s ulicí nábřeží Dr. Edvarda Beneše se rozjel a při tom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Po srážce s tramvají skončilo auto na střeše. Senior vjel do křižovatky na červenou

„Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, poté narazilo do dvou chodců, kteří stáli na chodníku a čekali u přechodu na zelenou. Dále vyklopené rameno ještě narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo,“ dodal.

Jakmile řidič zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena zase složil zpět do přepravní polohy. Dva chodci utrpěli zranění, podle krajské záchranné služby nicméně zřejmě ne přímo od zemědělského stroje.

Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena stroje na rozstřikování hnojiva. Jedno z nich poté porazilo dva sloupy, na chodníku se pak zranila žena s dítětem.
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena stroje na rozstřikování hnojiva. Jedno z nich poté porazilo dva sloupy, na chodníku se pak zranila žena s dítětem.
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena stroje na rozstřikování hnojiva. Jedno z nich poté porazilo dva sloupy, na chodníku se pak zranila žena s dítětem.
Řidič zemědělského stroje nechtěně při průjezdu křižovatkou vysunul ramena stroje na rozstřikování hnojiva. Jedno z nich poté porazilo dva sloupy, na chodníku se pak zranila žena s dítětem.
7 fotografií

„Na místě jsme ošetřili jednoho nezletilého pacienta a jednu ženu. Utrpěli drobná zranění v podobě oděrek, která podle našich informací nevznikla nárazem ramena stroje, ale při uskakování před ním a pádu na zem. Oba pacienti byli převezeni na chirurgickou ambulanci přerovské nemocnice k dovyšetření,“ shrnula mluvčí záchranky Lucie Mikisková.

Dechová zkouška u traktoristy vyloučila, že by před jízdou pil alkohol, hmotné škody jsou předběžně vyčísleny na 320 tisíc korun. Jeden ze zasažených sloupů nesl semafor, v křižovatce proto podle vyjádření náměstka primátora Tomáše Navrátila (ANO) na sociální síti Facebook následkem nehody přestala fungovat světelná signalizace a v okolí rovněž nastal výpadek veřejného osvětlení.

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