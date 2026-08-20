Vše se odehrálo v Tržní ulici před středeční druhou hodinou odpoledne, kudy projížděl jednatřicetiletý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou.
„Po rozsvícení zelené na semaforu před křižovatkou s ulicí nábřeží Dr. Edvarda Beneše se rozjel a při tom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
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Po srážce s tramvají skončilo auto na střeše. Senior vjel do křižovatky na červenou
„Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, poté narazilo do dvou chodců, kteří stáli na chodníku a čekali u přechodu na zelenou. Dále vyklopené rameno ještě narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo,“ dodal.
Jakmile řidič zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena zase složil zpět do přepravní polohy. Dva chodci utrpěli zranění, podle krajské záchranné služby nicméně zřejmě ne přímo od zemědělského stroje.
„Na místě jsme ošetřili jednoho nezletilého pacienta a jednu ženu. Utrpěli drobná zranění v podobě oděrek, která podle našich informací nevznikla nárazem ramena stroje, ale při uskakování před ním a pádu na zem. Oba pacienti byli převezeni na chirurgickou ambulanci přerovské nemocnice k dovyšetření,“ shrnula mluvčí záchranky Lucie Mikisková.
Dechová zkouška u traktoristy vyloučila, že by před jízdou pil alkohol, hmotné škody jsou předběžně vyčísleny na 320 tisíc korun. Jeden ze zasažených sloupů nesl semafor, v křižovatce proto podle vyjádření náměstka primátora Tomáše Navrátila (ANO) na sociální síti Facebook následkem nehody přestala fungovat světelná signalizace a v okolí rovněž nastal výpadek veřejného osvětlení.