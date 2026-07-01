Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány do hlavy, policie hledá tři mladíky

Potyčka se odehrála 13. června zhruba pět minut po deváté večer v Jiráskově ulici.
„Neznámý pachatel zde oslovil skupinku mladíků s dotazem, zda někdo z nich sleduje fotbal či hokej. Jeden z nich zareagoval a přihlásil se. Následně ho tazatel bezdůvodně udeřil rukou do hlavy a vzápětí ho do ní i kopl, čímž mu způsobil vážné poranění. Poté násilník spolu s dalšími osobami z místa utekl,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Útočník, který je podezřelý z ublížení na zdraví a výtržnictví, doposud policii uniká. Kamerové záznamy ale zachytily tři mladé muže, kteří se v danou dobu pohybovali u místa události a mohli by pomoci s objasněním případu.
„Z tohoto důvodu se s žádostí o pomoc a spolupráci obracíme na veřejnost. Pokud by muže na záznamu někdo poznal a mohl by nám sdělit jakékoliv informace vedoucí k jejich ustanovení, prosíme o jejich předání na bezplatné lince 158, nebo na stálé službě na telefonním čísle 974 778 651, případně přes e-mail pr.oo.podatelna@pcr.cz,“ uzavřela Zajícová.