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Úvěr není sprosté slovo, říká staronový náměstek přerovského primátora Dohnal

Lenka Muzikantová
  7:57

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Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal | foto: Archiv M. Dohnala

Miloslavu Dohnalovi z ODS v Přerově opět připadne post náměstka primátora a bude odpovídat za správu majetku, komunální služby, majetkoprávní záležitosti včetně nájmů městských bytů a životní prostředí. V rozhovoru pro iDNES.cz přiblížil sestavování koalice, nelehkou pozici strany po aféře Autostráda, do níž byl zapleten bývalý radní Michal Zácha, či plánované investice.

Co občanští demokraté vzniklé koalici nabídnou?
Nejdůležitější je kontinuita a stabilita města. Proto navazujeme na spolupráci, která fungovala v předchozích čtyřech letech, a hodláme dokončit to, co jsme společně začali. Vše souvisí se vším. Jestliže chceme přilákat do Přerova mladé lidi, musíme jim nabídnout odpovídající podmínky, aby zde mohli bydlet. A jsme u jedné z našich priorit, kterou je přestavba Strojaře na byty. Už jsme udělali soutěž na jeho budoucí podobu, nyní se zpracovává projektová dokumentace, která by měla být hotová na přelomu letošního a příštího roku. Věřím, že se do konce tohoto volebního období podaří vše dotáhnout.

Vy budete i nadále zastávat post náměstka primátora, za ODS ale usednete na radnici dva…
Ano, na pozici uvolněného, tedy plně placeného radního bude Petr Caletka, který nahradí Jakuba Navaříka z ODS, jenž se stal senátorem. Petr Caletka dostane na starost sport a školství.

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Pamatuji si prosinec 2023, kdy koalice doznala změn kvůli kauze údajného ovlivňování silničních zakázek Autostráda, v níž čelí obžalobě tehdejší uvolněný radní za ODS Michal Zácha. Toho tehdy nahradil právě Navařík. Co říkáte tomu, že si ODS i tak zachovala přízeň voličů?
My jsme se snažili stranu očistit, protože ta kaňka na ní ulpěla. Okamžitě došlo k personálním obměnám a celá přerovská ODS tehdy prakticky zanikla. Vystavěli jsme ji znovu takřka od nuly a měli jsme tři roky na to, abychom přesvědčili voliče, že si zasloužíme jejich důvěru. Výsledek voleb mluví za vše.

Priority staronové koalice v Přerově

Staronová koalice ANO, ODS a lidovců se shodla na šesti hlavních programových prioritách. Chce dokončit projekt Strojaře, zrekonstruovat Pasáž, pustit se do revitalizace náměstí T. G. Masaryka a ve spolupráci s Olomouckým krajem počítá i s opravou budovy Palackého 19 a přemístěním ZUŠ Bedřicha Kozánka. Mezi stěžejní plány patří rovněž přesun magistrátu spojený s postupnou rekonstrukcí jeho budov. Novinkou je pak výstavba městské sportovně-kulturní haly.

Tedy že se vám to povedlo?
Vzhledem k tomu, že jsme posílili o více než tři procenta, i co se týče rady a zastupitelstva Přerova, tak určitě ano. Budeme se snažit přesvědčit voliče, že udělali dobře a zvolili stranu, která dovede Přerov k tomu, aby se stal prosperujícím městem.

Co vidíte jako největší úspěch uplynulého volebního období?
Že se nám ze sta procent podařilo splnit body, se kterými jsme v roce 2022 před občany města vystoupili. Máme rozpracované velké projekty a současně jsme zapracovali na tom, aby zadlužení našeho města nebylo výrazné a my měli kde brát. Proto úvěr nepovažuji za sprosté slovo.

Přerov má však i své palčivé problémy. Jak chcete řešit vyloučenou lokalitu přednádraží?
Tento problém vnímáme dlouhodobě a jednání nejsou jednoduchá. Všechny pozemky a nemovitosti ve vlastnictví města už jsou zrevitalizované a nadále jednáme s Českými drahami. Téma bezpečnosti bereme jako dluh, který musíme splatit, aby se lidé v našem městě cítili bezpečně. I proto zde aktuálně rozšiřujeme smart kamerový systém.

Lídr ODS pro komunální volby v Přerově Miloslav Dohnal
Na snímku za ANO pokračující primátor Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský (vpravo)
Koaliční smlouvu nového vedení v Přerově podepsali koaliční partneři ve středu 21. října. Na snímku za ANO Petr Vrána (uprostřed), za ODS Miloslav Dohnal (vlevo) a za lidovce Jan Zámrský (vpravo).
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Má Přerov s otevřením dálnice našlápnuto stát se ekonomickým tygrem?
Nejen já, ale hlavně občané města vnímají, jak se Přerov posouvá dopředu, a jsem rád, že je to pod naším vedením. Skutečně chceme, aby se Přerov tím ekonomickým tygrem stal, děláme pro to vše. Připravujeme podmínky, abychom přilákali nové investory, aby tu byly výrobní i skladové prostory. Důležité také je udržet tu mladé lidi, proto kromě bydlení a vyžití přicházíme třeba také s novými kulturními akcemi, je potřeba působit ve všech oblastech.

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Když jsme u kultury, opozice se už nechala slyšet, že smysluplné projekty podpoří, ale amfiteátr v Michalově mezi takové podle ní rozhodně nepatří. Záměr vyvolal emoce také u řady lidí, jak s ním naložíte?
Musím říct, že jsou zpracované nějaké varianty, ale když to zjednoduším, rozhodně to není bod, na němž bychom se měli v rámci koalice nějak kousnout. Nápad vznikl tak, že se v kultuře pohybuji víc než 35 let, navštívil jsem řadu akcí a projel nespočet amfiteátrů. U nich je vždy problém, že bývají na otevřeném prostranství, kde je horko, ale v oblasti Michalova je nevyužitá část, která je krásně ve stínu, tam by mohl amfiteátr parádně fungovat.

O plánu se určitě ještě budeme bavit napříč politickým spektrem a pokud uznáme, že ještě nedozrál k realizaci a občané ho nebudou chtít, nehodláme na něm trvat a tlačit ho za každou cenu. Je to otevřená kapitola.

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