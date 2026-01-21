Muž se zákazem řízení naháněl autem příbuzného, vjel kvůli tomu i na chodník

Dramatická scéna byla k vidění v jedné z přerovských ulic, kde patrně spor dvou příbuzných vygradoval v najíždění na prchajícího muže a nebezpečnou jízdu autem po chodníku. Následně se navíc ukázalo, že šofér nesměl za volant vůbec usednout.

Policisté vyrazili do ulice Optiky v úterý po poledni poté, co několik lidí oznámilo na linku 158, že tam řidič s osobním autem nebezpečně jezdí po chodníku.

„Dále se na tísňovou linku obrátil také muž jedoucí v jiném autě, který uvedl, že ho jeho pokrevní příbuzný pronásleduje ulicemi města a najíždí na něj,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Agresorem byl údajně opět šofér modré Škody Fabia, který posléze s autem zastavil na nábřeží Dr. Edvarda Beneše, kde ho vypátrala jedna z vyslaných hlídek.

„Při kontrole sedmatřicetiletého muže vyšlo najevo, že má soudem stanoven zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2033. Dále měl pozitivní orientační test na návykové látky,“ popsala Zajícová.

Při zběsilém ujíždění policii málem zabil dva lidi, dostal trest pod spodní hranicí

Oba příbuzné si posléze policisté odvezli na služebnu k podání vysvětlení a zadokumentování celé událost. Jejími okolnostmi se nadále zabývají.

„V dané věci probíhá v současné době šetření, kdy se budou zajišťovat a vyhodnocovat důkazní materiály, zajišťovat kamerové záznamy a provádět výslechy svědků. Na základě zjištěných informací bude následně stanovena právní kvalifikace,“ uzavřela policejní mluvčí.

