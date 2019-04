Uklízečka zavadila vozíkem o ženu, ta jí za to tloukla hlavou o zeď

15:56 , aktualizováno 15:56

Případ nepřiměřeně agresivní reakce vyšetřují policisté z Přerova. Cestující na tamním vlakovém nádraží napadla uklízečku a to takovým způsobem, že žena musela být převezena do nemocnice. Stalo se to poté, co uklízečka o cestující zavadila vozíkem.