Nový domov obrazů či nábytku. Přerovské muzeum stěhovalo na sto tisíc věcí

Na nový depozitář muzeum čekalo deset let. „Už v roce 2009, kdy jsem nastupoval na místo ředitele, trpělo Muzeum Komenského depozitární nouzí. Veškeré dostupné depozitáře byly plné k prasknutí, museli jsme si proto pronajímat prostory na území celého okresu. To bylo jednak neefektivní, a pak to také neslo řadu provozních problémů,“ popsal ředitel Radim Himmler.

Ze čtyř depozitářů, které si muzeum muselo pronajímat, byl nejvzdálenější ten na Tovačovsku. Exponáty z výstav tam musely putovat dlouhých 18 kilometrů.

Muzeum využilo stěhování odloučeného pracoviště střední školy energetické, která se v roce 2011 přesunula pod svou matku v Lipníku nad Bečvou. Kraj coby zřizovatel školy i muzejní instituce budovu bezúplatně převedl pod muzeum.

Od roku 2012 byl hotový i projekt nového depozitáře, s přestavbou ale muzeum čekalo další čtyři roky na vhodnou dotaci. Stavba, která skončila letos v únoru, vyšla na více než 47 milionů korun.

Nový depozitář přináší lepší podmínky i archeologům

Muzeum získalo pro nové depozitáře plochu 850 metrů čtverečných. Své místo v budově mají podsbírky jako archeologie, historický nábytek, řemeslo a průmyslová výroba, vexilologie, tedy vlajky a prapory, nebo výtvarné umění.

„Do nové depozitární budovy jsme přesunuli předměty i ze stávajících depozitářů, které budeme využívat dál, jen je budeme přeskupovat a zefektivňovat. Celkem jsme tedy převáželi věci asi z osmi depozitářů. Některé byly v ne úplně vyhovujících klimatických podmínkách,“ podotkl Himmler.

Na nábřeží Dr. Edvarda Beneše mají pracovníci muzea k dispozici nejnovější vymoženosti, jaké si mohli přát. Patří k nim například pojezdové regály, které umožnily v největších místnostech maximální využití prostoru.

„Díky zpevněným stropům a celkově lepší statice máme po vybourání příček bývalých školních tříd v nejdelším křídle krásné dlouhé depozitáře,“ pochvaluje si ředitel.

Nová éra začíná i přerovským archeologům, kteří v centrálním depozitáři získali nově vybavené pracoviště. Kromě nich tam budou mít laboratoře také konzervátoři a restaurátoři. Odborníci tu pak mají k dispozici badatelnu.

Věci, které Muzeum Komenského do centrálního depozitáře přesunulo, jsou asi třetinou celkového počtu sbírkových předmětů. Těch má tato instituce ve svých fondech asi čtvrt milionu. To a také vysoká návštěvnost řadí Muzeum Komenského do první desítky muzeí v Česku.