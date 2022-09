První oběť metanolové aféry zemřela před deseti lety, následovala prohibice

Dnes je to deset let ode dne, kdy v přerovské nemocnici zemřela na otravu metanolem žena ze sousedních Prosenic. Byl to začátek kauzy, jež se černě zapsala do dějin Česka. Série otrav si nakonec jen v Olomouckém kraji vyžádala devět obětí, v celé zemi pak téměř 50. Vedla i k do té doby nepředstavitelnému kroku – částečné prohibici.