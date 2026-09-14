„Celkové náklady jsou podle připravované projektové dokumentace odhadnuty na 38,1 milionu korun včetně daně,“ informoval primátor Petr Vrána (ANO).
Projekt počítá s modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu.
„Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a přehlednější. Součástí nového řešení bude několik funkčně propojených zón včetně uzavíratelného salonku,“ popsal náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Výrazné proměny se dočká také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti. Rekonstrukce zahrne nové rozvody, moderní gastronomické technologie a efektivnější uspořádání provozu. Vzniknou též nové sklady potravin, chladicí a mrazicí boxy, přípravny, kancelář a zázemí pro zaměstnance.
„Stavební úpravy se dotknou i sociálního zařízení pro hosty. Součástí projektu bude vybudování úklidové místnosti a rozšíření bezbariérového WC. V suterénních prostorách vznikne zázemí pro personál včetně šaten, umýváren a skladových prostor,“ doplnila vedoucí odboru investic Ivana Pinkasová.
Rekonstrukce by měla začít v prvním pololetí příštího roku. V návaznosti na ni pak nový provozovatel provede instalaci interiéru a zařízení.
Opravy čekají také fasádu
Nejde o jedinou investici do Městského domu, jedna z nejvýznamnějších historických budov v Přerově se potýká rovněž s havarijním stavem části své fasády. Odborné posudky upozornily na riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků, které mohou ohrozit bezpečnost chodců, radnice proto přistoupila k neodkladným opatřením, jež mají zabránit dalšímu poškozování nemovitosti.
„Kontroly během června a července odhalily špatný až havarijní stav některých částí uličních fasád. Nejzávažnější problémy se týkají věže s hodinami, balkonu nad hlavním vstupem, sochařské výzdoby a horních partií budovy,“ popsal náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS).
Odborníci zároveň zaznamenali opadávání omítky a zdobných prvků směrem k veřejnému prostranství.
„Doporučení odborníků počítají s okamžitým zabezpečením uvolněných částí fasády, odstraněním bezprostředně nebezpečných prvků a instalací ochranných sítí. Součástí opatření je také lešení podél ulic Kratochvílova a náměstí T. G. Masaryka včetně rohové věže,“ doplnil vedoucí odboru majetku Alexandr Salaba.
Provedení zabezpečovacích prací zajišťují Kulturní a informační služby města Přerova. Předpokládané náklady při šestiměsíčním pronájmu lešení a ochranných sítí činí přibližně 1,6 milionu korun včetně daně.
„Instalace lešení zároveň umožní důkladnou kontrolu celého pláště budovy. Na jejím základě bude možné přesně určit rozsah potřebných restaurátorských a štukatérských prací a připravit projektovou dokumentaci pro komplexní obnovu fasády Městského domu,“ konstatoval Marek Rybářík z přerovského magistrátu.
Díky přijatým opatřením město získá potřebný čas i podklady pro přípravu odborné rekonstrukce. Rada města už schválila zpracování projektové dokumentace na komplexní obnovu fasády včetně souvisejících opatření proti vlhkosti za cenu 798 tisíc korun včetně daně. Dokumentace by měla být podle uzavřené smlouvy o dílo hotova v dubnu příštího roku.