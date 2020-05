Přerovská Meopta kvůli ztrátě zakázek nepropustí 200 lidí, ale dvojnásobek

Informace o druhé vlně propouštění týkající se dalších 200 lidí přichází ani ne po měsíc po první, kterou nicméně firma zahájila už dříve.

„Tento týden byl úřadu práce oznámen záměr další redukce zaměstnanců, a to v počtu přibližně 200 lidí a to včetně některých členů vedení podniku. Podle vývoje zákaznického portfolia v reakci na covid-19 má Meopta rozpracovaných několik možných budoucích scénářů, které v této fázi nebudeme zveřejňovat,“ uvedla provozní ředitelka Alena Moore.

Jednou ze zmíněných změn na vysokých postech společnosti je odchod generálního ředitele Vítězslava Moťky, který skončí ke 30. červnu. Vedení se následně ujme samotný majitel celé Meopty Gerald Rausnitz.

„Budoucnost Meopty není ohrožena a zmiňované personální změny povedou k zefektivnění fungování společnosti,“ dodala Moore.

Další vývoj může záviset i na státních zakázkách

Právě ředitel Moťka na začátku května po potvrzení první velké vlny propouštění uvedl, že pokles tržeb dosahoval v té době téměř dvaceti procent.

„Dále jsou tu také problémy na straně dodavatelů, kteří museli například přerušit výrobu. Nám nezbývá než na to reagovat. Dalším faktorem pak bude například to, zda stát vypíše nějaké zakázky, do nichž se budeme moci zapojit, nebo je naopak třeba zruší,“ dodal.

Situaci podniku by totiž mohlo dále zhoršit například zvažované rušení části chystaných armádních zakázek, neboť je významným výrobcem dalekohledů a puškohledů, vojenských zaměřovačů či přístrojů pro noční vidění. Vyrábí i speciální optické systémy pro tanky a obrněná vozidla. Z jiných oborů tvoří značnou část produkce dodávky pro digitální projekce a polovodičový průmysl.

Jak uvedla ČTK, tržby Meopty v roce 2018 meziročně vzrostly o čtyři procenta na 2,465 miliardy korun. Její hospodaření ale skončilo ztrátou 57,5 milionu korun po čistém profitu 160 milionů korun v roce 2017. Výsledky loňského hospodaření vedení zatím nezveřejnilo. Podnik doposud zaměstnával zhruba dva tisíce lidí.

Většina produkce míří na export, který se předloni na tržbách společnosti podílel zhruba 89 procenty. Firma vyváží výrobky do více než padesáti zemí, hlavně na trhy Evropské unie, Spojených států a Izraele.