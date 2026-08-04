„V posledních letech jsem si všiml, že na řadě míst lavičky postupně mizí a lidé na to často upozorňují i na mé stránce Projekty Přerov. Nejvíce je to znát u delších pěších tras nebo míst, kde se pohybují senioři,“ odkazuje Jiří Denninger například na upravené nábřeží Bečvy, kde by se podle něj namísto betonových bloků více hodily klasické lavičky.
Naopak s netradiční podobou přišel pro místa, kde městský majetek opakovaně ničí vandalové. Lavička je složená jen ze dvou kusů dřeva a uchycení do země.
Taková lavička umožňuje člověku si pohodlně sednout a odpočinout, ale není vhodná pro dlouhodobé polehávání nebo přespávání.