Mladíci v podmínce vlezli do kontejneru na prošlé jídlo, hrozí jim vězení

Osmnáctiletý mladík se dostal společně s o rok starším komplicem do dvorního traktu hypermarketu v neděli před třiadvacátou hodinou poté, co oba přelezli plot.

„Poté vnikli do kontejneru na potraviny s prošlou expirační dobou a následně byli při skutku přistiženi policisty, kteří je na místě zadrželi,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Následně se ukázalo, že oba mladíci už byli v minulosti za krádeže odsouzení a nyní jsou v podmínce – mladší do listopadu 2021, starší do února 2023. Kvůli tomu tak přestalo hrát roli, že by případnou krádeží nejspíš způsobili jen minimální škodu.

„Vzhledem k okolnostem policisté zahájili trestní řízení pro podezření z přečinu krádeže ve stádiu pokusu a mladíkům nyní hrozí až tři roky vězení,“ nastínil Kořínek.