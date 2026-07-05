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Napadení plavčíka, do vody v oblečení. Koupaliště trestá hříšníky zákazem vstupu

Lenka Muzikantová
Pohled na venkovní bazén plaveckého areálu v Přerově. Premium

Pohled na venkovní bazén plaveckého areálu v Přerově. | foto: ČTK

Koupání v šatech, hádky, a dokonce útok na plavčíka, který řeší i policie. Provozovatelům přerovského koupaliště došla trpělivost s návštěvníky, kteří tam tropí výtržnosti, přičemž podle vyjádření některých pracovníků a reakcí mnoha lidí na sociálních sítích jde převážně o Romy. Pomoci má posílení personálu a zpřísnění návštěvního řádu včetně možnosti udělení zákazu vstupu.

Obyvatelé Přerova, kteří se v horkých dnech na sklonku června vyrazili osvěžit na tamní bazén, místo klidu a odpočinku museli čelit nevhodnému chování problémových návštěvníků. O své zkušenosti se pak podělili na sociálních sítích.

„Pijí alkohol a pak tady po sobě řvou, lezou do dámských šaten. Přijde vám to normální?“ ptá se na sociálních sítích návštěvnice koupaliště Blanka.

Vždy po 13. hodině začne show. A to se většina lidí sebere a jde raději domů. Ne, že oni jsou diskriminovaní, my jsme diskriminovaní.

návštěvník přerovského koupaliště

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Napadení plavčíka, do vody v oblečení. Koupaliště trestá hříšníky zákazem vstupu

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Pohled na venkovní bazén plaveckého areálu v Přerově.

Koupání v šatech, hádky, a dokonce útok na plavčíka, který řeší i policie. Provozovatelům přerovského koupaliště došla trpělivost s návštěvníky, kteří tam tropí výtržnosti, přičemž podle vyjádření...

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