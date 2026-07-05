Obyvatelé Přerova, kteří se v horkých dnech na sklonku června vyrazili osvěžit na tamní bazén, místo klidu a odpočinku museli čelit nevhodnému chování problémových návštěvníků. O své zkušenosti se pak podělili na sociálních sítích.
„Pijí alkohol a pak tady po sobě řvou, lezou do dámských šaten. Přijde vám to normální?“ ptá se na sociálních sítích návštěvnice koupaliště Blanka.
Vždy po 13. hodině začne show. A to se většina lidí sebere a jde raději domů. Ne, že oni jsou diskriminovaní, my jsme diskriminovaní.