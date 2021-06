Centrum Přerova zahltily kamiony, řidičům se nechce jezdit po objížďkách

„Průjezd Přerovem v současnosti připomíná noční můru. Město je doslova zablokované kamiony,“ popsal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

Hejtmanství se rozhodlo neúnosnou situaci řešit a iniciovalo jednání se zástupci magistrátu a policie, aby společně vymysleli řešení, které by Přerovu ulevilo. Zlepšení si kraj slibuje od úpravy značení na příjezdech do města.

„V současné době investor zpracovává projektovou dokumentaci. Po dokončení pak bude společně se žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu odeslána na příslušné úřady,“ nastínil Zácha.

„Co se týká současných omezení, rád bych do Přerova pustil opravdu jen nákladní dopravu, která má k danému místu nějaký vztah. Ideálně nakládku, vykládku nebo sídlo společnosti,“ doplnil Tomáš Navrátil, radní Přerova pro dopravu.

Obvyklou zkratku zavřela stavba průtahu

Podle něj vznikají problémy hlavně na objízdných trasách. „V současné době projíždí městem daleko více kamionů, než byli občané zvyklí. Příčin je hned několik. Tou hlavní je uzavření ulice Tovární, takže všechny vozy nad 3,5 tuny, které si doposud zkracovaly cestu kolem autobusového nádraží, mají teď do této ulice vjezd zakázán,“ vysvětlil.

V Tovární dělníci staví budoucí průtah městem a nákladní doprava tak musí oklikou přes ulice Komenského, 17. listopadu, bří Hovůrkových a 9. května, které proto bývají ucpané.

Dalším důvodem zvýšeného počtu kamionů je i to, že se po koronavirovém útlumu naplno rozjíždí ekonomika. Nákladní auta například při cestě z Ostravy na Brno mohou použít dálnici přes Olomouc, často ale sjíždějí na Přerov.

„Z jejich pohledu tomu rozumím. Šetří naftu, mýto a čas. Bohužel při současném stavu nedokončených páteřních dopravních staveb, množství uzavírek a absenci dálničního obchvatu je tato situace pro naše občany frustrující,“ upozornil přerovský radní Navrátil.

Dopravci: Někdy se prostě jinudy jet nedá

Zatím nepomáhá ani to, že policie zákazy vjezdu kamionů pravidelně kontroluje. Například předminulý týden v Tovární ulici zastavila a pokutovala desítky řidičů.

Problémy řeší i v okolí Na špatnou dopravní situaci v Přerově doplácí i okolní obce. Kamiony i v jejich případě leckdy nedodržující objízdné trasy a ničí v nich pak silnice nižších tříd. Tamní starostové proto požádali kraj o pomoc a obrátili se i na dopravní inspektorát. „O problémech víme a pravidelně se na kontroly kamionů zaměřujeme. Děláme maximum, abychom je udrželi na objízdné trase,“ uvedl Martin Lebduška, ředitel přerovského územního odboru policie. Obce mohou dosáhnout úplného zákazu těžké tranzitní dopravy, vyžaduje to ovšem souhlas úřadů a policie. Kamiony nesmí v kraji projíždět například Držovicemi, Brodkem u Prostějova, Bedihoští, Olšany u Prostějova, Lutínem či částí Olomouce.

„Řešili jsme 80 řidičů kamionů, kteří nerespektovali zákaz a na pokutách jsme vybrali téměř 78 tisíc korun. Za poslední měsíc pak šlo o 276 řidičů, kteří dostali pokuty za 247 tisíc,“ shrnula přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V osmi případech z deseti jsou provinilci cizinci. Podle policie už se nicméně počet kamionů projíždějících městem mírně snížil.

Na situaci si ale stěžuje i druhá strana, tedy řidiči kamionů a dopravci. Podle nich někdy není jiná trasa možná, přestože vědí, že v přerovských kolonách budou vozy popojíždět desítky minut.

„Pro nás je to obrovská komplikace, nabíráme velkou časovou ztrátu. Když je možnost, posíláme kolegy jinudy než přes Přerov, ale někdy to bohužel nejde,“ řekl dispečer jedné z olomouckých dopravních společností Marek Fabián s tím, že na výběr je teď někdy jen mezi špatnou a ještě horší možností, neboť objízdné trasy jsou vedeny nešikovně.

„Když se stojí, tak je to pro nás špatně, musíme jet. Pak řešíte, co je menší zlo. Obětování času, navýšení mýta, nebo risknout cestu, kterou by se s kamionem nemělo. Ale nemáte na výběr, protože je spousta uzavírek a dostáváte se do situace, že opravdu není kudy jet,“ doplnil Fabián.

Na poslední úsek D1 se zřejmě bude dál čekat

Už tak zoufalá dopravní situace v Přerově se ještě zhoršuje, pokud dojde k vážné nehodě na dálnici D46 z Olomouce na Prostějov, jako například minulý týden v úterý, kdy se následně vytvořila několikakilometrová kolona.

„Jednou z možností, jak se této koloně vyhnout, bylo právě přes Přerov, čímž tady vznikl totální dopravní kolaps. Už tak přetížené světelné křižovatky nestíhaly odbavovat počet aut a autobusy měly zpoždění desítky minut. Doprava ve městě prakticky stála,“ popsal radní Navrátil.

Podle něj je to i tím, že stále chybí alternativa k D46 v podobě posledního úseku D1. Stavba chybějící části mezi Přerovem a Říkovicemi se ale pravděpodobně opět zpozdí, stavět se začne nejdřív v polovině příštího roku. Ministerstvo dopravy sice zahájilo minulý týden stavební řízení, dostavbu dálnice ovšem odpůrci znovu napadnou u soudu.

Z dopravní situace v Přerově jsou zoufalí i řidiči osobních aut. „Po otevření estakády jsem očekával rychlejší průjezd městem, ale bohužel se problém jen přesunul na ulici u Teska,“ nastínil Rudolf Logaj, který přes Přerov jezdí každý den do práce a zpět.

„Ráno před šestou projedu město směrem od Bystřice pod Hostýnem na Olomouc do osmi minut, odpoledne kolem půl čtvrté mi to opačným směrem zabere zhruba půl hodiny,“ nastínil.

Kritická dopravní situace panuje v Přerově už mnoho let. Například sčítání dopravy v roce 2016 ukázalo, že městem projelo po ulici Polní denně 18 tisíc aut a z toho čtyři a půl tisíce bylo nákladních.