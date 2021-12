Z kamionu odlétl kus ledu, autu v protisměru rozbil čelní sklo a zrcátko

Kus ledu dopadl na BMW řízené osmadvacetiletou ženou v pondělí kolem sedmé hodiny ráno v Kojetínské ulici.

„Led poškodil vůz a rozbil čelní sklo. Řidič nákladního vozu nezastavil a z místa nehody odjel směrem na Bochoř,“ shrnula policejní mluvčí Marie Šafářová.

Podle všeho není jasné, zda si řidič kamionu vůbec všiml, že led z jeho vozidla poškodil protijedoucí auto.

Řidička vyvázla bez zranění, škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 45 tisíc korun.

Po kamionu a jeho řidiči nyní policisté pátrají.

V kraji se podobné nehody stávají téměř každou zimu, v některých případech kusy ledu proletěly čelním sklem až do kabiny. Během minulé zimy se tak stalo například hned dvakrát v únoru, a to na rušné silnici z Olomouce do Přerova a rovněž na Šumpersku, kde dokonce kus ledu lehce zranil řidiče.