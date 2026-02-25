Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Autor:
  12:49
Překvapivého návštěvníka jednoho z bytových domů museli řešit v úterý vpodvečer hasiči v Přerově. Pod schody se tam totiž plazil had, navíc podle zbarvení exotického původu. K újmě naštěstí nepřišlo zvíře ani nikdo z obyvatel.

Pod schody přerovského bytového domu se plazila exotická korálovka. Odchytili ji přivolaní hasiči. | foto: HZS Olomouckého kraje

„Na místě jsme potvrdili přítomnost červenobílé korálovky, která patří mezi nejedovaté druhy hadů. Nezvaného návštěvníka jsme bezpečně odchytili a následně předali městské policii,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.

Korálovky jsou rod užovkovitých hadů, které často chovají zoologické zahrady i soukromí chovatelé. Jejich původním domovem jsou centrální a jižní oblasti USA a Střední a Jižní Amerika. Jsou pozoruhodné mimo jiné tím, že vzhledem napodobují jedovaté hady z čeledi korálovcovitých. Dorůstají od 40 centimetrů až po téměř dva metry.

Máme hada v obýváku, volala žena hasičům. Skrýval se v podlahové liště

Jednoho z těchto hadů, konkrétně korálovku kalifornskou, odchytávali hasiči v regionu například také v roce 2023 v Supíkovicích na Jesenicku. Zvíře tam tehdy vylekalo rodinu, neboť se plazilo za dětskou postýlkou a poté zalezlo do podlahové lišty.

Hasiči upozorňují, že pokud si nálezce není jist druhem a neškodností hada, neměl by se snažit ho sám chytit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Pod schody přerovského bytového domu se plazila exotická korálovka. Odchytili...

Překvapivého návštěvníka jednoho z bytových domů museli řešit v úterý vpodvečer hasiči v Přerově. Pod schody se tam totiž plazil had, navíc podle zbarvení exotického původu. K újmě naštěstí nepřišlo...

25. února 2026  12:49

Benzen po havárii zůstává rizikem, na další sanaci ale v rozpočtu nejsou peníze

Premium
Hasiči při práci na odstraňování následků havárie v Hustopečích.

Šok, výsměch a mezinárodní ostuda. Takové hlasy zaznívají z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, které se dosud potýkají s následky loňské havárie vlaku s benzenem. Městem totiž otřásla zpráva, že na...

25. února 2026  11:51

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Mág designu sází na burzu práce, zaměstnanci musejí zvládat čtyři profese

Majitel společnosti JAP Future Petr Paksi se stal podnikatelem roku 2025 v...

Majitel přerovské společnosti JAP Future Petr Paksi se stal vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2025 Olomouckého kraje. Jeho firma zaměřená na interiérový design zaujala svou unikátní burzou práce....

25. února 2026  9:38

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Silně opilá matka ohrozila v mrazu své dítě.

Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu...

24. února 2026  16:58

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna. Roky chystanou stavbu doprovází vleklý...

24. února 2026  9:38,  aktualizováno  16:10

Za kratomem vyjel do džungle. V Indonésii jsou vůči němu zdrženliví, říká prodejce

Premium
Robert Cvetan vlastní licencovanou prodejnu kratomu, e-shop a brzy se chystá...

Aby zjistil, co v Olomouci prodává, vypravil se Robert Cvetan do Indonésie na kratomové plantáže. Ke kratomu, tedy látce s různými účinky od stimulačních až po tlumící, ho na prahu plnoletosti...

24. února 2026

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

U Zábřehu se pohybuje a loví vlk. Před zahradou mi trhal srnku, potvrdila obyvatelka

U Zábřehu na Šumpersku se pohybuje a loví vlk, mimo jiné ho zachytila fotopast.

Radnice v Zábřehu na Šumpersku varovala veřejnost, že v lesích u sousední obce Jestřebí byl opakovaně spatřen vlk. Pozor by si proto měli dávat hlavně tamní pejskaři při venčení svých mazlíčků, dále...

23. února 2026  16:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Oblíbený zámek po záplavách ještě víc strádá, opravy blokuje spor s Lichtenštejny

Premium
Pohled na nádvoří zámku ve Velkých Losinách na Šumpersku.

Renesanční zámek Velké Losiny na Šumpersku je podle dat agentury CzechTourism čtvrtou nejoblíbenější destinací ve své kategorii v Olomouckém kraji. Ročně jeho krásy zamíří obdivovat přes 30 tisíc...

23. února 2026

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

23. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.