Mladý fotbalista se po autonehodě vrací do života, pomohla mu speciální terapie

Mladý přerovský fotbalista se díky své vůli, podpoře rodiny a nasazení odborníků z nemocnice po zranění vrací do života.

„Prognózy na začátku byly dokonce i ty nejhorší, nikdo neuměl přesně předvídat, jak se Lukášův stav bude vyvíjet,“ popisuje prvotní pocity Hana Goldemundová, Lukášova maminka.

Za dramatické situaci, když byl pacient ve velmi vážném stavu, ale zdravotníci ani na chvíli nic nevzdávali.

„Mimo jiné zahájili u Lukáše ošetřovatelskou péči v konceptu bazální stimulace, která je založena na vyvolání vzpomínek před hospitalizací,“ poznamenává mluvčí nemocnice Adam Knesl.

„Tato terapie vyžaduje velkou součinnost rodiny. Ptáme se například, jaké měl hygienické návyky, zvyky, zda byl kuřák, s kým se stýkal, na jaké oslovení je zvyklý, co měl rád za jídlo, pití, ale i na to, co mu bylo nepříjemné nebo jaký byl jeho režim dne,“ popisuje Lenka Nevřelová, která má v Nemocnici AGEL Přerov bazální terapii na starost.

Právě oblíbené věci se zdravotníci snaží pacientovi nabízet a jejich pomocí ho aktivizovat.

„Ve chvíli, kdy tato terapie zafunguje, je pomocí známých podnětů nastartována aktivita ve zdravé části mozku, která na sebe následně přebírá funkci těch částí, které byly nemocí či úrazem poškozeny,“ vysvětluje mluvčí.

Do terapie se pustili bez váhání

O konceptu bazální stimulace Lukášova maminka nikdy neslyšela, ale bez váhání se do této terapie zapojila s celou rodinou včetně psa Meisey.

Bazální stimulace Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se orientuje na oblast lidských potřeb. Podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti. Péče je strukturovaná tak, aby podporovala a aktivovala zachovalé komunikační i pohybové schopnosti.

U Lukáše začala terapie přinášet první výsledky už po čtrnácti dnech a měsíc po nehodě rodina znovu mohla slyšet jeho hlas.

„Od té doby šlo pak všechno nahoru, po dvouměsíčních rehabilitacích dokonce sám vyšel po schodech do třetího patra. Daří se mu čím dál lépe, snaží se zapojovat do fotbalových tréninků, plave, bruslí. Oproti původním prognózám je to neuvěřitelné,“ uzavírá maminka.

Takto významný pokrok není pravidlem, ale zároveň ani úplným zázrakem.

„Lukáš není náš první pacient s takovým úspěchem, ale je ten, o kterém víme, jak jeho stav pokračuje. Výjimečný je v tom, že víme, že dělá pokroky a zařazuje se do normálního života,“ dodává Nevřelová.

Lukáš před pár dny oslavil dvaadvacáté narozeniny. A dnes už má opět vysoké cíle.

„Po nehodě si nic nepamatuji, ani z období dvou měsíců před ní, ani dvou měsíců po ní, ale rodina mi natočila spousty videí, podle kterých můžu srovnat pokrok, kterého jsem díky zdravotníkům dosáhl. I pro ně to bylo překvapení, když jsem je byl na oddělení po rehabilitacích navštívit. Mým cílem je ale zlepšovat se ještě dál a snažit se vrátit do života jako před 7. červencem. Můj sen je znovu začít hrát závodně fotbal a najít si práci,“ říká.

Tento týden se Lukáš se zdravotníky na jednotce dlouhodobé intenzivní péče opět setkal a za vše jim poděkoval.