„Po odborném prověření hlučnosti mostního závěru na estakádě dálnice D1 u přerovských Dluhonic můžeme potvrdit, že oficiální výsledky certifikovaného měření neprokázaly překročení hlukových limitů. Naměřené hodnoty nejsou ani hraniční,“ uvedl mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.
ŘSD toto konečné stanovisko již předalo Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, který měření nařídil. Případná dodatečná protihluková opatření jsou v gesci právě tohoto úřadu.
Lidé z Dluhonic s výsledky nesouhlasí. „Naměřili tu 25 decibelů, co na to slušně říct. Je to směšné. My jsme tedy tušili, že něco takového hrozí, metodika měření je v Česku postavená proti stěžovatelům, dochází ke zprůměrování a podobně. Navíc v den měření bylo počasí a celkově podmínky pro nás asi nejhorší možné, bylo to velmi příznivé pro naměření nízkých hodnot,“ reagoval předseda výboru místní části Oldřich Boráň.
„Když vás za noc dvakrát vzbudí impulzní hluk, rána, a vy pak už pořádně nezaberete, tak vám nepomůže vědět, že po zprůměrování za 24 hodin k překračování limitů hluku nedochází. Výsledky dělají z těch lidí, kteří si na ten hluk stěžují, pitomce. Budeme na to samozřejmě reagovat a zvažovat další kroky, nehodláme se s tím smířit,“ dodal.
Radnice žádala do vyřešení snížení rychlosti
Nad Dluhonicemi přechází 940 metrů dlouhý dálniční most. Při průjezdu aut přes mostní závěr (inženýrskou součást mostu, jež překrývá dilatační spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou, pozn. red.) se podle místních ozývají hlasité rány. Někteří je slyší i uvnitř domů.
„Impulzní hluk je extrémně škodlivý pro lidské zdraví a obyvatelé jsou na tom hodně špatně, zejména v ulicích sousedících přímo s dálničním tělesem,“ nastínil už dříve Boráň.
Dluhoničtí podpoření přerovskou radnicí proto žádali o dobudování dodatečných protihlukových opatření a do té doby chtěli dočasné snížení maximální rychlosti v tomto úseku dálnice na 80 kilometrů v hodině.
Výsledky měření, jež bylo provedeno 10. března na třech kontrolních místech, jim ale nyní moc šancí na úspěch nedávají.
„Pokud nebudou překročeny hlukové limity, jež jsou ale po novele zákona velmi vysoké, tak úřady a projektanti nemají ‚oprávnění‘ budovat hlukové stěny,“ podotkla senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která se problematice překračování hlukových limitů dlouhodobě věnuje.
Potíž je podle ní i v přítomnosti různých zdrojů hluku. „Evropská směrnice říká, že se mají tyto společné hluky zohlednit. U nás zatím tohle referenční hluková laboratoř ani ministerstvo vůbec nereflektují. Budeme jednat a zase bojovat, jako už dlouhou dobu,“ dodala senátorka.