Dluhonicím se plní sliby, dostavbu D1 ale dál ohrožují stížnosti a žaloba

„Je dohodnuto, že město Přerov zajistí majetkoprávní přípravu a vykoupí se pozemky pro cyklostezku. Cena za pět a půl tisíce metrů čtverečních se má pohybovat okolo dvou a půl milionu korun,“ nastínil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil. Opravy kulturního domu budou stát 3,4 milionu.

Nejedná se o první kompenzace, které si Dluhoničtí vybírají coby „bolestné“ za to, že v blízkosti místní části povede D1.

„Dosud bylo vyplaceno 9,3 milionu,“ nastínil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

„V rámci první etapy došlo k výkupu pozemků pro připravovanou výstavbu rodinných domů v dluhonické lokalitě Záhumení. Pro tuto oblast bude i zpracována projektová dokumentace dopravní a technické infrastruktury,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Dále se pak za peníze z kompenzací opraví chodníky, veřejné osvětlení a vybudují parkovací místa. Celkově by do vsi mělo jít až 132 milionů.

Soud bude řešit další žalobu, úřady námitky

Kdy začne ŘSD se stavbou posledního úseku D1, zatím není jasné, termíny se totiž neustále posouvají – nejprve z letošního léta na podzim a v současnosti to vypadá až na polovinu příštího roku.

„V dubnu krajský úřad potvrdil územní rozhodnutí, které tak nabylo právní moci. Nelze se proti němu dále odvolat, je ale možné podat správní žalobu,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Právě to udělali ekologičtí aktivisté. „Děti Země, spolek Krajina Dluhonice a další účastníci řízení poslali na konci května žalobu proti druhému vydání změny územního rozhodnutí, takže čekáme, kdy a jak soud rozhodne,“ řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ostravský krajský soud se územním rozhodnutím zabýval už dříve a zrušil ho. ŘSD ale věří, že jeho výtky dokázalo napravit. Na vynesení verdiktu má soud tři měsíce.

„Poslali jsme i námitky do čtyř stavebních řízení na ministerstvu dopravy a přerovském magistrátu. Čekáme, kdy a jak úřady rozhodnou. Mají na to měsíc,“ dodal Patrik.

Stavbu dálnice blokují žalobami a námitkami ekologické a občanské organizace dlouhodobě. Opírají je o ochranu zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin, uspěli ale třeba i s tím, že dokumentace dostatečně neřešila zimní údržbu a vliv soli na okolí. Problémem byla též zastaralá rozptylová studie.

Vypršení EIA nemusí znamenat další zpoždění

Ministerstvo dopravy zahájilo stavební řízení na dostavbu dálnice v květnu, ve druhé polovině června se uskutečnilo ústní projednání.

„Nyní je třeba zpracovat velké množství uplatněných připomínek. Následně bude vydáno stavební povolení,“ objasnil mluvčí ministerstva František Jemelka.

ŘSD už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Termín podání nabídek je v říjnu,“ sdělil jeho mluvčí Studecký.

Během zimy by tak mělo být jasné, kdo úsek dálnice za téměř sedm miliard korun postaví.

Dostavba D1 u Přerova měla začít původně nejpozději na podzim tohoto roku, kdy končí platnost klíčového posudku vlivu na životní prostředí známého pod zkratkou EIA.

K tomuto termínu se ale začít nakonec nemusí. EIA podle odborníků zůstane v platnosti, pokud do této doby bude vydáno stavební povolení, jehož platnost soudy nebo odvolací instituce třeba i později potvrdí. Pokud ale povolení rozkladová komise a posléze soud zruší, musel by být posudek proveden znovu. To by dostavbu dálnice oddálilo o několik let.