Cyklista sprostě okřikl chodce v cestě, výzvu ke slušnosti ztrestal hlavičkou

Konflikt se odehrál v sobotu kolem půl jedenácté večer poblíž vstupu do přerovského parku Michalov nedaleko Bezručovy ulice v místě, kde souběžně vedou stezky pro pěší a pro cyklisty, které odděluje travnatý pás.

Trojice mužů se rozhodla jít po stezce vymezené cyklistům. A jak navíc později přiznali policistům, šli roztroušení po celé její šířce.

„Cyklista přijíždějící od ulice Bezručova na to reagoval tak, že na ně křikl, aby z cyklostezky ‚vypadli‘, a také je počastoval vulgárním výrazem. Chodci se poté ohradili, že by se to dalo říci i slušněji,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jezdce na kole však jejich odpověď rozlítila natolik, že zastavil, slezl z bicyklu a jednoho z mužů udeřil hlavou do nosu. Poté opět nasedl a odjel směrem k ulici Osmek.

„Napadený třiačtyřicetiletý muž skončil v nemocnici a ze způsobeného zranění se bude zotavovat několik týdnů. Policisté případ vyšetřují jako trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví, za které hrozí až tři roky vězení,“ doplnila Zajícová.

Vyšetřovatelé přivítají například prostřednictvím linky 158 informace od lidí, kteří mohli útočníka v okolí zahlédnout nebo o něm mají jakékoli informace.

„Cyklista vysoký zhruba 170 centimetrů byl podsadité postavy, na sobě měl černé kraťasy a jel na černém jízdním kole,“ popsala policejní mluvčí.

14. dubna 2021