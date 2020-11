Soud znovu potrestal přerovského exradního podmínkou za vynucení sexu

Podle žalobkyně Šárky Pivodové stojí v kauze proti sobě dvě verze. Chybí sice další přímý důkaz, verzi poškozené však podporují další důkazy. Ke stejnému rozhodnutí dospěl i soudce.

„Soud porovnal obě verze a dospěl k rozhodnutí, že skutková verze poškozené se jeví jako správná,“ uvedl soudce Jan Rektor. V rozhodnutí jej utvrdil i doplňující výslech.

„Z výslechu poškozené bylo patrné opravdu velké rozrušení, opakovaně plakala a bylo potřeba výslech několikrát přerušil. Podle soudu to není možné takto autenticky zahrát,“ doplnil soudce.

Dostál před soudem vinu znovu popíral, jeho obhájci také napadli časové souvislosti. Podle jimi předložených údajů je nemožné, že by se čin vůbec stal.

Verdikt politika šokoval, hned na místě se proti němu odvolal. „U pana soudce došlo asi k nepochopení toho, co jsme mu říkali. Stojíme si za svým, ukázali jsme důkazy, proč to tak nemohlo být. Byl to pro mě šok, jsem dál odhodlán se bránit, jsem nevinný,“ řekl novinářům po rozsudku.

Podle obhajoby je vše mstou za odhalenou zpronevěru

Podle soudu Dostál využil v listopadu 2017 špatné finanční situace ženy, kdy věděl, že si dotyčná nemůže dovolit přijít o práci. Podle obžaloby si ji pozval do bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě, tam ji podle spisu svlékl, lákal do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila, na což žena nakonec přistoupila z obavy ze ztráty zaměstnání.

Další incident se pak podle obžaloby odehrál o několik dní později přímo v pohostinství, kde obžalovaný ženu k sexuálnímu aktu donutil obdobným způsobem.

Dostál vinu po celou dobu popírá a tvrdí, že jde z její strany o akt msty kvůli zpronevěře zhruba dvaceti tisíc korun. Původně mu hrozily až čtyři roky vězení. Žalobkyně navrhovala trest uložený soudem, obhajoba naopak zproštění.

Byť byla žena za zpronevěru peněz již obžalována, nic to podle soudce na případu nemění, neboť u ní znalci nezjistili pomstychtivou ani zištnou motivaci.

„Je nepravděpodobné, aby přelstila oba znalce, nasimulovala posttraumatickou poruchu a zároveň aby byla natolik pošetilá, že by si neuvědomila, že trestním oznámením přitáhne pozornost k finančním nesrovnalostem v tržbách,“ dodal soudce.

První pravomocný rozsudek zrušil Nejvyšší soud

Soud se k verzi poškozené přiklonil právě i na základě znaleckého posudku, podle kterého se u ženy vyvinula psychická porucha, jež svědčí o přítomnosti traumatu. Znalci už dříve označili její výpověď za věrohodnou a vyvrátili naopak teorii obžalovaného, že důvodem jejího trestního oznámení byla msta.

„Neusilovala o potrestání, v tu chvíli jí šlo o bezpečí, říkala, že by jí jako zadostiučinění stačila omluva. Nevyplývá to pro mě jako motivace nějaké msty,“ uvedl už dříve znalec.

Dostál byl za čin loni v listopadu pravomocně odsouzen, letos v květnu však uspěl s dovoláním k Nejvyššího soudu. V dovolání obhajoba brojila především kvůli tomu, že poškozená nebyla u hlavního líčení, a Dostál ji tak nemohl konfrontovat s její výpovědí. Žena totiž získala zvláštní status poškozené, u soudu nesvědčila kvůli svému psychickému stavu.

Po vrácení případu přerovský soud výslech doplnil. Dostál se s ženou konfrontoval na dálku, zatímco ona vypovídala v Přerově, on v Kroměříži.

Obžalovaný se stal předloni přerovským radním. Poté co kauza vyšla najevo, na funkci rezignoval, a následně vystoupil i z ODS. Mandát přerovského zastupitele si však ponechal.