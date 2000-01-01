náhledy
Černí jestřábi jsou v těchto dnech k vidění na nebi v okolí Přerova. Na letišti v Bochoři totiž probíhá výcvik pilotů pro hašení požárů za účasti čtyř ikonických amerických vrtulníků UH-60 Black Hawk, známých mimo jiné díky hollywoodskému válečnému filmu podle skutečných událostí Černý jestřáb sestřelen. Stroj na snímku za letu čerpá vodu z přenosné nádrže mající objem 50 tisíc litrů.
Autor: Letiště Přerov a Pavel Hon
Primárním cílem výcviku organizovaného společností Heli Company je získání potřebných kvalifikací pro nové členy posádek v misích leteckého hašení.
„Jako příklad lze uvést projekt RescEU, v jehož rámci jsou letecké kapacity v případě potřeby aktivně nasazovány k hašení požárů napříč Evropou,“ uvedli na facebookovém profilu přerovského letiště jeho zástupci.
Na výcviku se podílejí Hasičské záchranné sbory Olomouckého a Moravskoslezského kraje včetně vojenské hasičské jednotky letiště Přerov.
Posádky si mohou vyzkoušet dvě různé techniky hašení. První je s pomoci takzvaného bambi vaku s kapacitou 3 450 až 4 tisíce litrů vody (na snímku).
„Bambi vak se plní ponořením do vodního zdroje za letu, ze země pomocí požárních hadic speciálními proudnicemi přímo z hasičských cisteren (na snímku) nebo z přenosné nádrže na zemi,“ přiblížili zástupci letiště.
Plnění bambi vaku vyžaduje vysokou přesnost pilota a koordinaci s hasiči na zemi.
Druhou variantou je podvěsná nádrž, jež pojme až 4 500 litrů vody.
Podvěsná nádrž se plní přímo z vodní hladiny nebo z přenosné nádrže na zemi.
Cvičení, jež začalo v úterý, potrvá týden. Vrtulníky provádějí jižní a malé severní okruhy s naplněnými bambi vaky, přičemž shozy vody probíhají přímo v areálu letiště.
Lety jsou plánovány denně od 8 do 18 hodin, zástupci letiště a přerovská radnice předem upozornili obyvatele, aby počítali se zvýšeným a hlučnějším provozem.
Autor: prerov.eu
Nácvik leteckého hašení s využitím vrtulníků Black Hawk se na bochořském letišti nekoná poprvé, k vidění zde tento stroj byl například i loni v červnu (na snímku).
Autor: HZS ČR
Naplnění bambi vaku trvá jen zhruba půl minuty (snímek z loňského výcviku na bochořském letišti).
