Tomáš Kubálek je motorkář a impozantní rodinnou vilu se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20. století, která stojí na konci Jívavské ulice pod velkou zatáčkou, znal...
Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...
Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....
Téměř deset let se vedení Sudkova na Šumpersku soudilo s bývalou ředitelkou tamní základní a mateřské školy a obec tento spor stál více než čtyři miliony korun. Ani s její nástupkyní ovšem nemá...
Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Kauza defibrilátorů, které lékaři Fakultní nemocnice Olomouc podle mínění policie implantovali řadě pacientů pod kůži zbytečně, nabírá na obrátkách. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že interní...
Obnovené spojení přerovského letiště a armády se bude dále rozšiřovat. Poté co se letiště v Přerově-Bochoři nedávno stalo základnou pro vrtulníkový výcvik, se sem teď přesunou další vojáci. Jde o...
O 300 tisíc korun přišla seniorka z Prostějovska, která naletěla podvodníkům na trik s falešným policistou. Peníze předala osmnáctiletému kurýrovi a hned poté dostala pokyn, aby vybrala dalších 400...
Obří trhliny a opadaná omítka, vlhké zdivo a kolem provizorní oplocení, jež blokuje část silnice vedoucí z hlavního náměstí. Tak dnes vypadá památkově chráněný dům stojící v ulici 1. máje v Litovli,...
První jarní bod slaví karvinští fotbalisté. V Olomouci ve 26. kole vedli o poločase 2:0 po trefách Ayaosiho se Štormanem, ale k vítězství utkání nedotáhli. Domácí po změně stran srovnali zásluhou...
Černí jestřábi jsou v těchto dnech k vidění na nebi v okolí Přerova. Na letišti v Bochoři totiž probíhá výcvik pilotů pro hašení požárů za účasti čtyř ikonických amerických vrtulníků UH‑60...
Po prestižní německé výstavě NordArt, kde měla velký úspěch, doputovala zpátky „domů“ do Olomouce socha Stvůra od osobitého místního umělce Jana Dostála. Namísto fontány u altánu ve Smetanových...
Nešťastné místo zvolila v těchto dnech k přivedení svých mláďat na svět zaječí samice na Šumpersku. Potomky totiž porodila do záhonů rostoucích uprostřed okružní křižovatky v centru Zábřehu.
Pacienti po mrtvici, infarktu, otravě krve nebo úspěšné resuscitaci, tedy ve vážném život ohrožujícím stavu, se v Olomouckém kraji dočkají ještě rychlejší akutní péče. Bez zbytečného čekání je pod...
Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...
Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího...