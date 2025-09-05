Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Autor: ,
  11:52
Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím zároveň připravuje na změnu skladby letového provozu od příštího roku, kdy se sem přemístí armádní jednotka vybavená právě drony.
Řídicí věž přerovského letiště je nově vybavena stacionárním přijímačem...

Řídicí věž přerovského letiště je nově vybavena stacionárním přijímačem digitální identifikace dronů Dronetag Scout (označeno šipkou). | foto: LOM Praha

Smíšené letiště v Bochoři u Přerova
Letecký pohled na část areálu letiště v Bochoři, které leží poblíž Přerova.
Na bochořském letišti u Přerova bude opět sídlit armáda.
Na bochořském letišti u Přerova bude opět sídlit armáda.
9 fotografií

Letiště Přerov patří mezi vytížená civilní neveřejná letiště, ročně se zde uskuteční více než 20 tisíc pohybů letadel. V prostoru létají vojenské i civilní stroje, od vírníků přes sportovní letouny po vrtulníky či armádní výsadkové letouny. Nový přijímač digitální identifikace dronů byl instalován na řídicí věži.

„Letiště Přerov vnímáme jako prvek státní strategické infrastruktury České republiky. Slouží ve prospěch civilního i vojenského letectví a navíc má nezastupitelnou roli jako přepravní a zásobovací uzel pro integrovaný záchranný systém v případě mimořádných situací nebo přírodních katastrof,“ uvedl Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM Praha, jenž letiště provozuje.

Návrat armády na letiště v Bochoři. Do zázemí se stálou posádkou dá 2,5 miliardy

V roce 2026 bude podle něj na letišti zahájen trvalý provoz vrtulníkové části Centra leteckého výcviku, které školí vojenské piloty, a ve stejném roce přibude také armádní jednotka vybavená právě bezpilotními letouny.

„Civilní i vojenské drony jsou nepřehlédnutelným fenoménem dnešní doby. V reakci na prudký nárůst bezpilotních prostředků v okolí letišť jsme se rozhodli vybavit řídicí věž unikátní technologií, jež nám umožní zachování přehledu o letech pilotovaných i bezpilotních letounů,“ doplnil Protiva.

Základem je povinná dálková identifikace

Novou technologii podnik testuje od léta. Na řídicí věži byl instalován stacionární přijímač digitální identifikace dronů Dronetag Scout. Zařízení dovede sledovat pozici a pohyb dronů vybavených technologií dálkové identifikace v reálném čase, jejich typ, značku, model dronu, vzdálenost dronu od pilota i přesnou pozici pilota.

Tyto údaje má k dispozici letový dispečer a slouží pro sledování bezpečných rozestupů mezi pilotovanými a bezpilotními stroji v blízkosti letiště. Zařízení využívá povinnou dálkovou identifikaci, kterou musí mít všechny nové drony v EU nad 259 gramů uvedené do provozu po 1. lednu 2024.

Enstromy i Mi-17 budou létat u Přerova, přesun výcviku pilotů okolní obce vítají

Testování technologie pro monitoring dronů v blízkosti civilního letiště reaguje na prudce rostoucí počet uživatelů dronů všech kategorií. V Česku se jejich počet blíží podle informací podniku k hranici 100 tisíc a postupně všichni z nich přecházejí na nové drony vybavené dálkovou identifikací.

Společnost Dronetag už nasadila více než 150 podobných zařízení po celém světě, v Přerově jde ovšem o první instalaci na letišti s tak komplikovaným letovým provozem. Firma spolupracuje s místními dispečery i s Úřadem pro civilní letectví na metodice zavádění systému.

26. března 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  11:52

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Evropská unie zavádí nařízení o obnově přírody. Starostové v Olomouckém kraji k němu mají výhrady. Města a obce v letech 2024 až 2030 nesmějí snižovat plochy zeleně, a v letech 2030 až 2036 je...

5. září 2025  6:31

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4.9 23:12

Pacienti nového neurologické oddělení v Přerově mají i vlastní tělocvičnu

Přerovská nemocnice Agel otevřela nové neurologické oddělení, jehož součástí jsou dvě vyšetřovací místnosti, tělocvična pro pacienty a bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Nové...

4. září 2025  14:46

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:40,  aktualizováno  11:52

Prostějovskou secesní perlu naleští české jídlo, ale i tóny piana a jazzu

Restaurace v secesním Národním domě v Prostějově opět obsluhuje hosty. Nový šéf tam nyní nabízí prémiový podnik. Od covidové pandemie se restaurace potýkala s mnoha problémy, město její provoz...

4. září 2025  9:22

Ničíte budoucnost, tepali kritici vedení Olomouce za úvěr. To se brání dotacemi

Většinu úterního dopoledne se olomoucké zastupitelstvo zabývalo schválením investičního úvěru ve výši 650 milionů korun. Opozice to vidí jako nezodpovědný krok, který navýší zadlužení města a sváže...

4. září 2025  4:54

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

3. září 2025

Nácvik pohybu i zátěže. Hasiči trénují na moderním polygonu za osm milionů

Nový moderní výcvikový polygon, který i s vybavením přišel na osm a půl milionu korun, slavnostně spustili do ostrého provozu hasiči v Hamrech na Prostějovsku. Multifunkční zařízení umožní...

3. září 2025  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.