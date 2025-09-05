Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Letiště Přerov patří mezi vytížená civilní neveřejná letiště, ročně se zde uskuteční více než 20 tisíc pohybů letadel. V prostoru létají vojenské i civilní stroje, od vírníků přes sportovní letouny po vrtulníky či armádní výsadkové letouny. Nový přijímač digitální identifikace dronů byl instalován na řídicí věži.
„Letiště Přerov vnímáme jako prvek státní strategické infrastruktury České republiky. Slouží ve prospěch civilního i vojenského letectví a navíc má nezastupitelnou roli jako přepravní a zásobovací uzel pro integrovaný záchranný systém v případě mimořádných situací nebo přírodních katastrof,“ uvedl Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM Praha, jenž letiště provozuje.
V roce 2026 bude podle něj na letišti zahájen trvalý provoz vrtulníkové části Centra leteckého výcviku, které školí vojenské piloty, a ve stejném roce přibude také armádní jednotka vybavená právě bezpilotními letouny.
„Civilní i vojenské drony jsou nepřehlédnutelným fenoménem dnešní doby. V reakci na prudký nárůst bezpilotních prostředků v okolí letišť jsme se rozhodli vybavit řídicí věž unikátní technologií, jež nám umožní zachování přehledu o letech pilotovaných i bezpilotních letounů,“ doplnil Protiva.
Základem je povinná dálková identifikace
Novou technologii podnik testuje od léta. Na řídicí věži byl instalován stacionární přijímač digitální identifikace dronů Dronetag Scout. Zařízení dovede sledovat pozici a pohyb dronů vybavených technologií dálkové identifikace v reálném čase, jejich typ, značku, model dronu, vzdálenost dronu od pilota i přesnou pozici pilota.
Tyto údaje má k dispozici letový dispečer a slouží pro sledování bezpečných rozestupů mezi pilotovanými a bezpilotními stroji v blízkosti letiště. Zařízení využívá povinnou dálkovou identifikaci, kterou musí mít všechny nové drony v EU nad 259 gramů uvedené do provozu po 1. lednu 2024.
Testování technologie pro monitoring dronů v blízkosti civilního letiště reaguje na prudce rostoucí počet uživatelů dronů všech kategorií. V Česku se jejich počet blíží podle informací podniku k hranici 100 tisíc a postupně všichni z nich přecházejí na nové drony vybavené dálkovou identifikací.
Společnost Dronetag už nasadila více než 150 podobných zařízení po celém světě, v Přerově jde ovšem o první instalaci na letišti s tak komplikovaným letovým provozem. Firma spolupracuje s místními dispečery i s Úřadem pro civilní letectví na metodice zavádění systému.
