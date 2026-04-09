„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Ondřej Zuntych
  16:08
Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní uzávěru způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část Dluhonice spolu s radnicí. Chtějí tím řešit současnou nepříjemnou situaci. Vyhlíží proto výsledky měření, které by mohly přesvědčit ministerstvo dopravy. Na hluk z nových úseků dálnic upozorňuje i Bochoř nebo Krčmaň.

V prosinci otevřel poslední desetikilometrový úsek D1 kolem Přerova, a nejstarší česká dálnice je tak kompletní, což okresnímu městu výrazně ulevilo. Trasa nicméně zatížila jeho část Dluhonice, nad kterou přechází 940 metrů dlouhý dálniční most.

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na dálniční estakádě na D1, který zapříčiňuje impulzní hluk nebezpečný pro lidské zdraví.
Lidé z Bochoře na Přerovsku upozorňují na nepříjemný hluk z nedávno otevřeného úseku dálnice D1.
Při průjezdu aut přes mostní uzávěru se totiž ozývají hlasité rány, což vedlo ke stížnostem a následně prověření hluku Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

„Měření se dělalo 10. března na třech kontrolních místech, výsledky zatím neznáme. Podle nich by se mělo postupovat dál na ministerstvu dopravy s žádostí o snížení rychlosti jízdy v úseku Dluhonic, dokud se definitivně nevyřeší problémy s impulzním hlukem vznikajícím od mostní uzávěry,“ řekl ve středu předseda výboru místní části Oldřich Boráň.

Lidem nepravidelné údery znepříjemňují život, někteří ho slyší i uvnitř domů. „Impulzní hluk je extrémně škodlivý pro lidské zdraví a obyvatelé jsou na tom hodně špatně, zejména v ulicích sousedících přímo s dálničním tělesem,“ dodal Boráň.

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

Mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal informoval, že výsledky měření z Dluhonic ještě nejsou k dispozici.

„Vyhodnocení výsledků očekáváme v horizontu čtyř týdnů. Na základě zjištěných dat provedeme potřebná technická opatření, současně připravujeme také další měření hluku z provozu dálnice, předpoklad provedení nejpozději do června,“ uvedlo minulý měsíc ŘSD. Hodnoty bude možné porovnat s údaji z dvou měřicích bodů u dálnice v Dluhonicích z doby před stavbou.

„Legislativa ČR není tak přísná jako jinde“

Začátkem března svolal Boráň v Dluhonicích veřejnou schůzi, kam přišli i představitelé přerovské radnice. „Stojíme za vámi, vyšli jste nám vstříc s dálnicí a my vám za město chceme pomoct,“ řekl na setkání náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Z radnice následně odešel do Prahy dopis s požadavkem na zmíněné snížení rychlosti. Resort ale také čeká na výsledky měření.

Lidé z Bochoře na Přerovsku upozorňují na nepříjemný hluk z nedávno otevřeného...

Podle Boráně jednalo ŘSD s výrobcem technologie pro mosty už v lednu, ale měření nebylo možné provést v zimě. „Naše legislativa nahrává tomu, že limity nejsou tak přísné jako v ostatní vyspělé Evropě. Teď trneme, zda to normy překročí. Jsme v situaci, kdy se všichni pohybují v legislativním rámci, nikdo nic neporušuje, ale další měsíc uplynul a lidé tam v impulzním hluku žijí dál,“ dodal předseda místního výboru.

Jako příklad, že s žádostí je možné uspět, dává obchvat Frýdku-Místku, kde je také snížená rychlost.

D1 míjí i obec Bochoř, která je od dálnice vzdálená přibližně půl kilometru. „Nejhorší je to v pracovní dny ráno. Nepřetržité hučení, hned poznáte, když je v provozu delší mezera a na chvíli to utichne. Hluk není znát jen na kraji, ale i v dědině, když jsou mezery v zástavbě,“ řekla místní seniorka, se kterou redakce mluvila. „K tomu tu máme letiště a ještě nám sem chtějí dát vlaky. Je to katastrofa, člověk si přijde jak ve vězení,“ posteskla si žena.

Obyvatelé se obrátili také na senátorku Jitku Seitlovou (KDU-ČSL) za Přerovsko, která se překračování hlukových limitů dlouhodobě věnuje.

„Dálnice je zatím v prozatímním provozu, není zkolaudována a jeví se jako nejhorší zdroj hluku. ŘSD sice slibuje, že provede měření, ale jen prozatímní. Pokud nebudou překročeny hlukové limity, které jsou ale po novele zákona velmi vysoké, tak úřady a projektanti nemají ‚oprávnění‘ budovat hlukové stěny,“ uvedla Seitlová.

Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá

Potíž je v přítomnosti různých zdrojů hluku. „Evropská směrnice říká, že se mají tyto společné hluky zohlednit. U nás zatím tohle referenční hluková laboratoř ani ministerstvo vůbec nereflektuje. Budeme jednat a zase bojovat, jako už po dlouhou dobu,“ dodala senátorka.

Rozdíl je znát i v Krčmani na Olomoucku u dálnice D55. Do konce minulého roku přes vesnici projížděla auta při cestě mezi krajským městem a Přerovem. „Doprava v obci výrazně ubyla. Je to bezpečnější a pro místní komfortnější. Bohužel z dálnice jde hluk a to i tam, kde byl předtím klid, strašně se to nese. Chceme to řešit,“ uvedla v únoru starostka Krčmaně Eva Sztwioroková (nez.).

„Měření u Bochoře je v přípravě a proběhne do letních prázdnin. U Krčmaně jsme zatím neměřili, zde to odhadem vypadá na druhou polovinu roku,“ zmínil Miroslav Mazal z ŘSD.

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1133 v zastávce Tuněchody (2. listopad 2018)

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky...

Papež, minové pole i objektiv ve fukaru. Zesnulý fotograf Galgonek měl pestrý život

Fotograf Ladislav Galgonek v akci.

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

9. dubna 2026  11:23

Zahraniční studenti narážejí na xenofobii či rasismus, říká univerzitní ombudsman

První ombudsman olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Šotola.

Coby první ombudsman olomoucké Univerzity Palackého bere nově zřízenou funkci vážně. Kromě studentů a pedagogů se Jaroslav Šotola hodlá zaměřit třeba i na „přehlížené“ neakademické pracovníky, jako...

9. dubna 2026  4:54

Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra...

Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská...

8. dubna 2026  15:34

Vědci v Olomouci vyseli geneticky upravený ječmen, lépe odolá změnám klimatu

Výsadba geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.

Na poli na okraji Olomouce začal výsev dvou nových geneticky upravených linií ječmene. Testují je zde vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR). Experiment je jedním z prvních...

8. dubna 2026  15:31

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

8. dubna 2026

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Vědci zkoumají, zda testy odhalí rizika u starších řidičů. Hledají dobrovolníky

ilustrační snímek

Na bezpečnost řízení u starších řidičů se zaměří výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Zkoumat budou zpomalené reakce nebo zhoršenou pozornost. Výsledky mohou pomoci lékařům i motoristům s...

7. dubna 2026  15:29

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:45

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

7. dubna 2026  13:23

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52

